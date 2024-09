Quanto conosci il genere Romance? Scoprilo con questo quiz

Non ci sono dubbi: il romance è il genere del momento. Tendenza italiana o internazionale? Da cosa nasce il successo? Pensi di sapere tutto su questo genere letterario in continua ascesa? Mettiti alla prova con questo quiz letterario.

Conosci il genere romance? Mettiti alla prova

"*" indica i campi obbligatori Passo 1 di 10 10% Quale tra queste autrice può essere definita “precorritrice” del romance? * Agatha Christie Elizabeth Gaskell Charlotte Brontë Lyndall Gordon Quali tra i seguenti generi si avvicina più al romance? * Romanzo storico Carteggio Libro giallo Romanzo rosa Quali tra queste autrici contemporanee appartiene al genere romance? * Iolanda Cuscunà Chiara Gamberale Anna Premoli Valeria Perrella Chi è l’autrice del libro “Lo spezzacuori”? * Maria Attanasio Susan Sontag Chiara Valerio Felicia Kingsley A quale piattaforma social deve soprattutto il suo successo iniziale il libro “Fabbricante di Lacrime”? * Facebook X Instagram TikTok Quale casa editrice ha pubblicato i libri di Anna Premoli? * Newton Compton Passigli Einaudi Utopia Quale tra queste autrici non ha mai pubblicato libri romance? * Cristina Cassar Scalia Tillie Cole Elena Armas Stefania S. Quale celebre romance è diventato un film per Netflix? * Dammi mille baci Il fabbricante di lacrime Cose che non abbiamo mai superato Ti aspetto a Central Park Chi è l’autrice di “Facciamo finta che mi ami”? * Elena Armas Cristina Ocampo Tillie Cole Lucy Score “Serena Artioli” è il vero nome di quale autrice? * Erin Doom Christina Mikaelson Carrie Leighton Felicia Kingsley Name Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Un filone letterario sempre più di tendenza

Il romance è un genere letterario dedicato ai romanzi d’amore. Si caratterizza per la sua capacità di unire elementi di evasione, intense emozioni e conflitti sentimentali legati alle relazioni amorose. Questo genere continua a conquistare milioni di lettori in tutto il mondo, compresi molti giovani. Il termine “romanzi rosa” risale agli anni ’30, quando l’editore Salani rinnovò una celebre collana chiamata La Biblioteca delle Signorine.

L’origine del nome “romanzi rosa” si colloca negli anni Trenta, quando i titoli di questa collana vennero ribattezzati “romanzi della rosa”. Questo nome derivava dal logo a forma di rosa dorata che spiccava sulle copertine in tessuto rosa acceso. Da allora, il termine “romanzi rosa” si riferisce ai libri romantici, in cui una storia d’amore è il fulcro della narrazione.

I critici letterari spesso non considerano il romance come vera “letteratura”. Tuttavia, non prendono in considerazione alcuni fattori rilevanti che meritano attenzione.

Che cos’è il romance? In generale, il romanzo rosa segue uno schema piuttosto rigido: c’è una relazione tra due protagonisti, ostacoli che questi devono superare per realizzare il loro sogno d’amore, e alla fine, un lieto fine è immancabile.

All’interno di questa struttura troviamo situazioni ed elementi ricorrenti, come amici o nemici che diventano amanti, il moderno principe azzurro (affascinante, benestante, ecc.), triangoli amorosi, e il salvataggio o la protezione da minacce di vario genere.

La narrazione è solitamente lineare, con un linguaggio semplice e scorrevole per garantire una facile comprensione da parte del lettore, il che richiede un notevole impegno da parte dello scrittore. Negli ultimi anni, lo schema di base si è evoluto e specializzato in una vasta gamma di varianti, creando un panorama molto più variegato di quanto si possa immaginare.

