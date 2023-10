Sai riconoscere un libro dal suo incipit? Scoprilo con questo test

A volte di un libro vi rimane nella testa tutto: il profumo particolare della carta, i personaggi in copertina, la trama ed i personaggi protagonisti, i paesaggi illustrati all’interno. E gli incipit? Vi ricordate come iniziava quel famoso libro che avete letto qualche tempo fa?

Riconosci di che libro si tratta partendo dal suo incipit

Siete degli attenti osservatori oppure vi lasciate trascinare completamente dalla storia? Avete mai provato a ricordarvi il titolo di un libro leggendo su internet il suo incipit? Mettere alla prova la vostra memoria con questo test letterario.

Passo 1 di 6 16% “Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com'è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David Copperfield, ma a me non mi va proprio di parlarne. Primo, quella roba mi secca, e secondo, ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto. Sono tremendamente suscettibili su queste cose, soprattutto mio padre. Carini e tutto quanto - chi lo nega - ma anche maledettamente suscettibili” * IL FU MATTIA PASCAL di Luigi Pirandello IL GIOVANE HOLDEN di J.D. Salinger CHIEDI ALLA POLVERE di John Fante IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO di Italo Calvino

"All'inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S., e lentamente, come indeciso, si diresse verso il ponte K. Sulle scale riuscì a evitare l'incontro con la padrona di casa. Il suo stanzino era situato proprio sotto il tetto di un'alta casa a cinque piani, e ricordava più un armadio che un alloggio vero e proprio. La padrona dell'appartamento, invece, dalla quale egli aveva preso in affitto quello stambugio, vitto e servizi compresi, viveva al piano inferiore, in un appartamento separato, e ogni volta che egli scendeva in strada gli toccava immancabilmente di passare accanto alla cucina della padrona, che quasi sempre teneva la porta spalancata sulle scale. E ogni volta, passandole accanto, il giovane provava una sensazione dolorosa e vile, della quale si vergognava e che lo portava a storcere il viso in una smorfia. Doveva dei soldi alla padrona, e temeva d'incontrarla." * LE ONDE di Virginia Woolf IL VECCHIO E IL MARE di Ernest Hemingway ANNA KARENINA di Lev Tolstoj DELITTO E CASTIGO di Fedor Dostoevskij

“A quei tempi era sempre festa. Bastava uscire di casa e traversare la strada, per diventare come matte, e tutto era cosí bello, specialmente di notte, che tornando stanche morte speravano ancora che qualcosa succedesse, che scoppiasse un incendio, che in casa nascesse un bambino, e magari venisse giorno all'improvviso e tutta la gente uscisse in strada e si potesse continuare a camminare camminare fino ai prati e fin dietro le colline. – Siete sane, siete giovani, – dicevano, – siete ragazze, non avete pensieri, si capisce –. Eppure una di loro, quella Tina che era uscita zoppa dall'ospedale e in casa non aveva da mangiare, anche lei rideva per niente, e una sera, trottando dietro gli altri, si era fermata e si era messa a piangere perché dormire era una stupidaggine e rubava tempo all'allegria.” * JOYLAND di Stephen King LA NOTTE HA CAMBIATO RUMORE di María Dueñas L’AMICA GENIALE di Elena Ferrante LA BELLA ESTATE di Cesare Pavese

“Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio: "Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti." Questo non dice nulla: è stato forse ieri. L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a ottanta chilometri da Algeri. Prenderò l'autobus delle due e arriverò ancora nel pomeriggio. Così potrò vegliarla e essere di ritorno domani sera. Ho chiesto due giorni di libertà al principale e con una scusa simile non poteva dirmi di no. Ma non aveva l'aria contenta. Gli ho persino detto: "Non è colpa mia." Lui non mi ha risposto. Allora ho pensato che non avrei dovuto dirglielo”. * SIDDHARTA di Herman Hesse LO STRANIERO di Albert Camus OSSI DI SEPPIA di Eugenio Montale IL GIORNO DELLA CIVETTA di Leonardo Sciascia

"La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l'anima respira e grazie alla quale vive." * IL BARONE RAMPANTE di Italo Calvino UN VIAGGIO CHIAMATO VITA di Banana Yoshimoto PICCOLE DONNE di Louisa May Alcott ORGOGLIO E PREGIUDIZIO di Jane Austen

Negli anni più vulnerabili della giovinezza, mio padre mi diede un consiglio che non mi è mai più uscito di mente. "Quando ti vien voglia di criticare qualcuno" mi disse "ricordati che non tutti a questo mondo hanno avuto i vantaggi che hai avuto tu". Non disse altro, ma eravamo sempre stati insolitamente comunicativi nonostante il nostro riserbo, e capii che voleva dire molto più di questo. Perciò ho la tendenza a evitare ogni giudizio, una abitudine che oltre a rivelarmi molti caratteri strani mi ha anche reso vittima di non pochi scocciatori inveterati." * CENT'ANNI DI SOLITUDINE di Gabriel García Márquez HARRY POTTER di J.K. Rowling MILLE SPLENDIDI SOLI di Khaled Hosseini IL GRANDE GATSBY di Francis Scott Fritzgerald

Cos’è un incipit

In un libro l’incipit è l’inizio della storia, la parte in cui l’autore introduce il lettore alla storia trasportandolo all’interno del mondo narrativo creato per lui, mostrandogli le caratteristiche dei personaggi, il contesto storico e ambientale in cui si inserisce la storia, o quanto meno comincia.

Un aiutino per affrontare questo test potreste trovarlo all’interno di questo articolo relativo ai 10 incipit più belli della letteratura, i più ‘coraggiosi’ e impavidi potranno cimentarsi senza aiuti con questo test. Siete pronti a mettere alla prova la vostra memoria di amanti dei libri?

