Quale museo dovresti visitare in base alla tua personalità? Scoprilo con questo test

Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Avete mai pensato di visitare un museo in base alle vostre attitudini e al vostro carattere? Con questo test scoprirete quale polo museale può essere la vostra meta ideale

Ognuno di noi ha il suo carattere e le sue attitudini, così come ogni museo ha la sua collezione e le sue peculiarità.

Avete mai deciso di visitare un museo in base alle vostre attitudini personali? Volete scoprire quale museo fa al caso vostro in base alla vostra personalità?

Pensato in occasione del 18 maggio, Giornata internazionale dei musei, grazie a questo semplice test scoprirete quale museo dovreste andare a visitare il prima possibile in base.

Quale museo dovresti visitare?

"*" indica i campi obbligatori Passo 1 di 7 14% Siete interessati ad una persona e volete conoscerla. Come vi comportate? * Preferite rimandare ad un altro momento Vi presentate Chiedete consiglio ad un amico sulla mossa giusta da fare La fissate, a lungo, intensamente Il vostro lavoro richiede un maggior senso di responsabilità. Come reagite alla cosa? * La cosa vi lascia indifferenti E' una cosa che vi aspettavate In preda all’agitazione Ne siete fieri Se devi stringere la mano a qualcuno, preferisci... * Se possibile vorrei evitarlo Stringerla forte Dipende dalla persona che ho di fronte Stringerla normalmente Entrate in una sala piena di persone. Qual è la prima cosa da fare? * Indifferenza totale Abbassate lo sguardo, quasi imbarazzati Sorridete Fissate i presenti Quale termine secondo voi identifica maggiormente la parola “Amore”? * Procreazione Protezione Volo Passione Con quale frequenza vi capita di arrossire? * Talvolta Dipende Mai Spesso Se dovete parlare con un estraneo, dove ponete lo sguardo? * In basso Nel corpo dell'interlocutore Negli occhi In giro

Il valore dei musei

Non solo luoghi che conservano opere d’arte e testimonianze delle civiltà precedenti: i musei sono luoghi “vivi” in cui è possibile compiere attività culturali capaci di arricchire l’animo umano e di educare e far crescere le nuove generazioni all’insegna del sapere.

Se conoscere la nostra storia è alla base per fondare una società migliore, ecco che in tal senso i musei devono assumere oggi un ruolo sempre più importante nella nostra società.

Scopri i musei più belli da visitare in Italia

I poli museali italiani, in particolare, contengono la nostra storia, custodiscono un ricchissimo che il mondo ci invidia. E’ importante visitarli, conoscerli, valorizzarli, sostenerli.

Se ami i musei, ami sicuramente anche l’arte: per questo ti consigliamo di metterti alla prova con questo test artistico che mette alla prova la tua conoscenza dell’arte.

© Riproduzione Riservata