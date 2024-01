Quale città d’arte dovresti visitare quest’anno? Scoprilo con questo test

Share on Email

Tra i buoni propositi dell’anno nuovo, rientra anche l’organizzazione di viaggi, meglio se si tratta di città d’arte e destinazioni ricche di cultura. Sono diverse le capitali europee che rispondono alle esigenze di chi ricerca sia divertimento sia luoghi storici e culturali come musei, piazze storiche, biblioteche, monumenti.

Scopri con questo test quali tra le città d’arte più belle del mondo dovresti visitare nel 2024.

Quale città d’arte dovresti visitare nel 2024?

Passo 1 di 7 14% Valuti la bellezza di una città in base... * Alla sua storia Alle possibilità di divertimento All'atmosfera Alle attrazioni artistiche e culturali

Con chi ti piace solitamente viaggiare? * In un gruppo organizzato Con la famiglia Con la fidanzata Con gli amici

Sei in una città straniera, qual è una delle prime cose che fai? * Cerco dei locali per tornarci poi la sera Attraverso la città alla scoperta dei suoi tesori Visito i musei più importanti Compro subito qualcosa di caratteristico

Qual è tra questi il tuo cibo preferito ? * I wurstel Il gulash L'omelette I dolci al cioccolato

Come ti descriveresti in una parola? * Romantico Esuberante Acculturato Curioso

Indipendentemente da tutto, quale lavoro ti sarebbe piaciuto fare tra questi? * Il musicista Lo storico L'artista Il pittore

Quando sei in vacanza vuoi... * Passare dei momenti romantici Divertirmi Accrescere cultura e conoscenza Andare in una città lontana

Il bello dei viaggi culturali

Il turismo culturale, dopo la pandemia, continua la sua ascesa. Secondo il portale GlobeNewswire, l’asset del cultural tourism raggiungerà quota 12 miliardi di dollari di fatturato entro il 2028.

Ma perché scegliere mete culturali per i propri viaggi? Un turista che ama la cultura non è mosso soltanto dal desiderio di vedere un’opera d’arte, una chiesa, un monumento, ma vuole scoprire l’atmosfera del passato, riviverne le tracce attraverso eventi legati al folklore, alle tradizioni e a tutte quelle forme in cui la vita di un popolo si manifesta.

Visitare una città d’arte è quindi un’esperienza non solo culturale, ma anche sociale. Scoprire un borgo medievale, vedere le rovine di un centro antico consentono al turista di rivivere il passato e di arricchirsi a livello personale. La conoscenza e la scoperta di luoghi e culture diverse dalla propria porta all’apertura e alla crescita mentale, e quindi all’arricchimento personale.

© Riproduzione Riservata