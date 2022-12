Lingua italiana. Sai coniugare i verbi al passato? Scoprilo con questo test

Share on Email

A volte, parlando, capita di trovarsi in dubbio rispetto alla coniugazione di alcuni verbi irregolari che al passato assumono forme poco frequenti. Ecco un test per mettere alla prova la vostra conoscenza

Sai coniugare correttamente i verbi al passato? Secondo Treccani, il passato in linguistica indica la precedenza dell’azione o avvenimento rispetto al punto di vista di chi parla. A seconda del fatto che l’avvenimento si consideri come compiuto o in svolgimento, contemporaneo o anteriore rispetto a un altro evento passato, si può adoperare – se naturalmente la lingua possiede un mezzo d’espressione corrispondente – l’imperfetto, il perfetto, l’aoristo, il piuccheperfetto.

Ma talvolta capita che, parlando, ci ritroviamo in dubbio rispetto alla coniugazione di alcuni verbi irregolari che al passato assumono forme poco frequentate.

La corretta coniugazione dei verbi

La coniugazione di alcuni verbi è già stata oggetto di analisi in un precedente articolo. Pensate di saper coniugare bene i verbi al passato? Mettetevi subito alla prova svolgendo il seguente test.