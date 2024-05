Quanto conosci il Rinascimento italiano?

Il Rinascimento italiano fu un periodo di storia della civiltà che ebbe come centro propulsore Firenze. Lì ebbe origine quel movimento culturale che affermò il primato della vita attiva su quella contemplativa, per poi da Firenze diffondersi in tutta Italia.

Scopri a quante domande riesci a rispondere correttamente legate agli autori italiani del 1500.

Conosci il Rinascimento italiano? Mettiti alla prova con questo quiz

Passo 1 di 10 10% Quale opera di Pietro Bembo è il più importante trattato sulla lingua del e nel Rinascimento? * Le prose della volgar lingua Storia della colonna infame Il saggiatore De vulgari eloquentia

“Quant'è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non v'è certezza” sono dei versi di? * Lorenzo de’ Medici Agnolo Poliziano Niccolò Machiavelli Torquato Tasso

Chi scrisse "Il Cortigiano", un trattato che descrive il comportamento ideale della nobiltà rinascimentale? * Leonardo da Vinci Niccolò Machiavelli Giorgio Vasari Baldassarre Castiglione

Chi è l'autore di "Orlando Furioso", un poema epico rinascimentale che narra le gesta del paladino Orlando? * Giovanni Boccaccio Pietro Bembo Torquato Tasso Ludovico Ariosto

Qual è l'opera più famosa di Niccolò Machiavelli, considerata un trattato politico? * Il Principe Il Decameron I Promessi Sposi Le Rime

La “Gerusalemme liberata”, di Torquato Tasso è... * un poema in ottave un poema in terzine una raccolta di poesie un saggio religioso

Chi è l’autore del poema in ottave “Morgante”? * Michelangelo Buonarroti Luigi Pulci Pietro Bembo Galileo Galilei

Chi è l'autore di "Le Stanze", poemetto in ottave dedicato a Giuliano de’ Medici? * Angelo Poliziano Ludovico Ariosto Giovanni Boccaccio Francesco Petrarca

Chi tra loro fu anche un ammirato poeta rinascimentale? * Michelangelo Buonarroti Niccolò Machiavelli Galileo Galilei Leonardo da Vinci

Chi è l'autore di "La Mandragola", una commedia che presenta una satira della società fiorentina del Rinascimento? * Niccolò Machiavelli Francesco Guicciardini Pietro Aretino Baldassarre Castiglione



Il Rinascimento in letteratura

Non solo Leonardo, Raffaello, Michelangelo: oltre al contributo nel mondo dell’arte, il Rinascimento in Italia è stato molto prolifico dal punto di vista letterario. Sviluppatosi in Italia e in Europa a partire dagli ultimi vent’anni del XV secolo sino al primo quarto del XVI secolo, gli artisti e letterati rinascimentali hanno portato a compimento una significativa rivoluzione culturale per quindi gettare le basi per l’età moderna.

Dal punto di vista letterario, rispetto all’Umanesimo il Rinascimento segna il trionfo decisivo della produzione in volgare su quella in latino: da Torquato Tasso a Niccolò Machiavelli, scopri quanto conosci il Rinascimento italiano.

