Quanto conosci il Romanticismo italiano?

Arrivato in Italia con un ritardo di circa vent’anni rispetto al resto d’Europa, il Romanticismo non riesce a diventare l’unica corrente artistica presente nella Penisola. Nonostante ciò, possiamo vantare una grande tradizione letteraria legata a questo periodo.

Quanto conosci questa corrente letteraria del XIX secolo e i suoi autori principali?

Conosci il Romanticismo italiano? Mettiti alla prova con questo test

Passo 1 di 10 10% Quale tra queste è una tragedia scritta da Ugo Foscolo? * Medea Telamone Ajace Ajace

Qual è il poeta romantico italiano noto per la sua lirica malinconica e pessimista, autore dei "Canti"? * Ugo Foscolo Giacomo Leopardi Alessandro Manzoni Giosuè Carducci

Chi scrisse il famoso sonetto "Alla sera", caratterizzato da una visione pessimistica e struggente della vita? * Ugo Foscolo Giacomo Leopardi Giosuè Carducci Pietro Borsieri

Qual è il romanzo di Ugo Foscolo che narra la vicenda di un giovane ufficiale napoletano durante le guerre napoleoniche? * "I dolori del giovane Werther" "Le affinità elettive" "Le Ultime lettere di Jacopo Ortis" "Ultime lettere di Jacopo Ortis"

Chi è l'autore dell'opera "Cinque maggio", un componimento in cui si celebra la morte di Napoleone Bonaparte? * Ugo Foscolo Giacomo Leopardi Giosuè Carducci Alessandro Manzoni

Manzoni, quando scrive I Promessi Sposi, a quale autore si ispira? * Walter Scott Friedrich Nietzsche Baruch Spinoza Johann Wolfgang von Goethe

Quale intellettuale romantico venne condannato alla prigione e all'esilio? * Ugo Foscolo Pietro Borsieri Ermes Visconti Alessandro Manzoni

Chi è l'autore della tragedia romantica "Adelchi", ambientata nel periodo longobardo in Italia? * Ermes Visconti Alessandro Manzoni Luigi Pirandello Giacomo Leopardi

Chi è l’autore dell’opera in versi "Dei Sepolcri"? * Alessandro Manzoni Ugo Foscolo Pietro Borsieri Giovanni Boccaccio

Precursore del Romanticismo, Vincenzo Monti scrisse la tragedia… * Orfeo Antigone Aristodemo I sette a Tebe



La corrente letteraria romantica

Il Romanticismo è un movimento letterario, artistico e culturale, sorto in Germania e in Inghilterra negli ultimi anni del Settecento e quindi diffusosi in tutta l’Europa nel corso del XIX secolo.

L’ingresso delle idee romantiche in Italia scatena anzi un acceso dibattito, a causa della continua presenza di sostenitori italiani degli ideali neoclassici avversi proprio al romanticismo che comunque cambierà in maniera irreversibile le sorti letterarie d’Italia.

Tra i maggiori esponenti italiano di questa corrente letteraria troviamo Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci, Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi. Pensi di conoscere tutto sulla loro vita e le loro opere? Mettiti alla prova.

© Riproduzione Riservata