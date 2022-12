Conosci l’ortografia delle parole composte? Scoprilo con questo test

Share on Email

Mettetevi alla prova con il seguente test per scoprire se conoscete le regole legate all'ortografia delle parole composte e che raddoppiano le consonanti

In grammatica, l’ortografia è il modo corretto di scrivere le parole, ossia l’impiego corretto dei segni grafici e d’interpunzione in una determinata lingua e l’insieme delle norme che lo regolano. Tra le difficoltà più comuni, occupa una posizione di primo piano l’uso corretto delle doppie.

Le regole della doppia consonante

Esistono specifiche regole che delineano l’uso corretto delle doppie, in particolare nelle parole composte. Ad esempio, raddoppiano la consonante iniziale le parole che si uniscono ad alcuni prefissi, salvo eccezioni riguardanti alcune consonanti o sillabe (es “zia”).

Attenzione: la presenza di una doppia consonante dipende dall’etimologia della parola, cioè dalla sua derivazione dal latino. In questi casi, non c’è regola che tenga, occorre conoscere la parola per scriverla correttamente.

Il test

