Quanto conosci il mondo della fotografia? Scoprilo con questo test

Quanto conosci la storia della fotografia ed i suoi maggiori esponenti? Dopo aver messo già alla prova con test legati a libri e altri in cui mettevamo alla prova la vostra conoscenza dell’arte e della lingua italiana, stavolta andiamo più nello specifico con l’analisi della vostra cultura fotografica.

La magia delle foto

Chi ama la fotografia non deve essere per forza un esperto o professionista: per ammirare un’immagine, un ritratto, un panorama suggestivo, basta avere la sensibilità giusta e la capacità di emozionarsi di fronte ad uno scatto artistico.

Noi di Libreriamo vi accompagnamo alla scoperta e alla riscoperta della bellezza del mondo della fotografia tramite storie, interviste, notizie dedicate a questo magico mondo, raccontandovi le varie mostre in programma in Italia e cosa si cela dietro ai grandi maestri: dagli italiani Ferdinando Scianna e Nino Migliori fino ad arrivare a Robert Capa ed Henri Cartier-Bresson, tra i fondatori della Magnum Photos, vi portiamo alla scoperta della magia della grande foto d’autore e dei suoi protagonisti più celebri.

Conosci il mondo della fotografia?

Sai associare la foto al suo autore? Conosci a quale genere fotografico appartiene un dato fotografo? Ecco 10 domande di diversa difficoltà.

Quanto conosci il mondo della fotografia? Sai associare la foto al suo autore? Conosci a quale genere fotografico appartiene un dato fotografo? Ecco 10 domande di diversa difficoltà Passo 1 di 10 10% Cosa è la dagherrotipia? * La prima macchina fotografica Un sinonimo della parola fotografia Un tipo di tecnica fotografica Il primo procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini

Quando nasce la fotografia? * 5 giugno 1914 19 agosto 1839 12 luglio 1849 16 settembre 1906

Chi, tra questi, è un grande esponente del fotogiornalismo? * Helmut Newton Henri Cartier-Bresson Irving Penn Richard Avedon

Che cosa si intende per fotografia pesaggistica? * un genere fotografico che ritrae i corpi di donne un genere fotografico che ritrae il paesaggio naturale o urbano un genere fotografico che ritrae i volti di persone un genere fotografico che ritrae solo paesaggi naturali

Chi ha scattato la foto "Il bacio all'Hotel de Ville" ? * Steve McCurry Ferdinando Scianna Henry Cartier Bresson Robert Doisneau

A quale genere fotografico appartiene Richard Avedon? * fotografia naturalista fotografia documentarista fotografia urbanistica fotografia di moda

Dove è nato il fotografo Steve McCurry? * Filadelfia Glasgow Washington New York

In quale città si è spento robert Capa? * New York, Stati Uniti Provincia di Thai Binh, Vietnam Budapest, Ungheria Siviglia, Spagna

Chi di questi fotografi è tra i fondatori della Magnum Photos? * Man Ray Peter Lindbergh David Seymour Annie Leibovitz

In che anno fu scattato "Ragazza afgana" di Steve McCurry? * 1992 1974 1989 1984

Δ

