Ecco il test per scoprire se ami così tanto la letteratura da conoscere i romanzi d'esordio degli scrittori che sono diventati letterati conosciuti in tutto il mondo

Ami i libri, la lettura e a scuola lo studio della letteratura di qualunque nazione era la tua materia preferita. Ora ti chiediamo un passo in più: sei così esperto da conoscere gli esordi letterari dei grandi scrittori? Opere prime che non sempre sono state quelle per cui oggi i grandi scrittori sono conosciuti.

Riesci a riconoscere gli esordi letterari dei grandi della letteratura?

Passo 1 di 10 10% Quale è stata la prima opera di Isabel Allende? * La casa degli spiriti La forza della ragione Uomini e Topi La biblioteca dei morti

Qual è stato il primo libro di Philip Roth? * Lamento di Portnoy Il libro del destino Lasciarsi andare Incontro d’estate

“I sette peccati di Hollywood” è il primo libro di...? * JK Rowling Anna Todd Donna Tartt Oriana Fallaci

“Amore e Patria” è la prima opera di…? * Andrea Camilleri Giovanni Verga Gianrico Carofiglio Beppe Fenoglio

Qual è stata la prima opera di Giovanni Boccaccio? * Caccia di Diana Inni Sacri Filostrato Della Tirannide

“Altre voci, altre stanze” è il romanzo d’esordio di…? * Jane Austen Truman Capote Emily Dickinson Charles Bukovski

“Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj” è il primo romanzo di…? * Nicola Lagioia Niccolò Ammaniti Fëdor Dostoevskij Giorgio Faletti

“Io, robot” è la prima opera di…? * Tullio Avoledo Isaac Asimov Stephen King Philip Dick

Ti ricordi il romanzo d’esordio di Gabriel García Márquez? * Racconto di un naufrago L’ombra del vento La Galatea Foglie morte

Qual è stata la prima opera di Luigi Pirandello? * La targa L’esclusa I carbonari della montagna Sicilia Patria mia

Le prime opere dei grandi scrittori

Qual è stata la prima opera di Pirandello? E quella di Verga? Sai associare un romanzo d’esordio al suo scrittore? Scopri con noi quanto è approfondita la tua conoscenza dei grandi scrittori della letteratura.

Una volta effettuato il test, qui trovate le soluzioni con spiegazione per verificare le vostre risposte.

© Riproduzione Riservata