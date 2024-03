Quanto conosci la Divina Commedia di Dante? Scoprilo con questo test

La Divina Commedia di Dante è organizzata in modo tripartito: Inferno, Purgatorio e Paradiso. A quante domande su tutt’e tre le cantiche sei in grado di rispondere? Mettiti alla prova con questo quiz.

Il 25 marzo ogni anno è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini.

L’opera che ha reso il sommo poeta una pietra miliare della letteratura non solo italiana, ma mondiale, è senza dubbio la Divina Commedia, il poema allegorico-didascalico scritto da Dante in terzine incatenate di endecasillabi in lingua volgare fiorentina.

Considerata, a ragione, uno dei capolavori della letteratura mondiale, la Divina Commedia è organizzata in modo tripartito: Inferno, Purgatorio e Paradiso. A quante domande su tutt’e tre le cantiche sei in grado di rispondere? Mettiti alla prova con questo quiz.

Conosci la Divina Commedia di Dante? Mettiti alla prova con questo test

Passo 1 di 8 12% Pier delle Vigne, tra i suicidi, nel VII cerchio, in cosa è tramutato? * un albero un cane un torrente una pietra

Quale tra questi non è un personaggio presente nell’Inferno dantesco? * Omero Brunetto Latini Catone Ugolino

Nel giardino dell’Eden, Beatrice arriva… * scortata da due angeli su un ippogrifo su un carro trainato da un grifone a piedi

Nel XXXI canto del Paradiso a quale fiore si ispira la forma in cui sono posizionati i beati? * giglio papavero rosa margherita

Sulla montagna del Purgatorio si può camminare… * solo di giorno sempre non è lecito camminare solo di notte

Quale pena devono subire gli indovini? * un masso sulla schiena la cecità essere immersi nella pece bollente guardare all’indietro col capo ruotato di 180°

Quando tutta la montagna del purgatorio trema, cosa succede? * arrivano nuovi penitenti qualche penitente sta per salire in paradiso qualcuno ha cercato di evadere la propria pena tutti gli angeli tornano in paradiso

Chi è l’ultima guida di Dante Alighieri? * Virgilio Dio Beatrice San Bernardo

La Divina Commedia, l’opera simbolo del sommo poeta

La “Commedia” di Dante, definita poi “Divina” da Boccaccio, è una delle opere letterarie più note e amate al mondo. D’altra parte, come una volta ha detto Roberto Benigni, “quando si parla della Divina Commedia o di Dante, bisogna non tanto capire, perché è semplice anche se non è sempre facile. Come è semplice l’universo, la musica di Bach: semplice ma non facilissima. È tutto vero; siamo lì, è come una rosa”.

Pensi di conoscere personaggi e luoghi protagonisti di quest’opera? Prova a rispondere in modo corretto a quante più domande del nostro test, che vuole essere un omaggio al sommo poeta e alla sua opera principale.

