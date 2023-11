Conosci gli autori di questi celebri aforismi letterari? Scoprilo con questo test

Noi di Libreriamo, sia sul sito che sui nostri canali social, abbiamo dato da sempre spazio a frasi, citazioni ed aforismi dei più grandi autori della letteratura, dell’arte e della cultura italiana e mondiale. Parole d’autore che hanno fatto la storia e segnato le varie epoche, il cui valore è inestimabile: con una frase, infatti, è possibile riassumere un concetto, comunicare il proprio stato d’animo, esternare i sentimenti che proviamo verso qualcun altro.

Questo quiz è un modo per celebrare le frasi e i loro autori, un modo in più per ben fissarli nella mente, e nell’anima, di ciascuno di noi.