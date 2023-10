Riesci a completare il titolo del libro con la città giusta?

Share on Email

Le città in un libro spesso ricoprono un ruolo chiave nella trama, assumendo l'importanza di un personaggio. Riesci a scoprire la città presente nel tipo del libro e a rispondere correttamente ad almeno sette domande?

Ci sono libri ambientati in magnifiche città, molte delle quali ottengono dall’autore la stessa importanza di un personaggio: per questo vengono messi in evidenza già a partire dal titolo del libro.

Firenze, Dublino, Roma, Londra, Berlino, Venezia e tante altre: sono numerose le metropoli in cui sono ambientati i grandi romanzi della storia. Riesci a indovinare il nome della città mancante nel titolo del libro?

Come indizi avrai il nome dell’autore e le altre parole che compongono il titolo dell’opera. Per superare il test, dovrai rispondere correttamente ad almeno sette domande, indovinando la parola mancante.

Riesci a trovare il nome della città presente nel titolo del libro? Mettiti alla prova con questo test

Passo 1 di 10 10% Le allegre comari di ... - di William Shakespeare * Dublino Londra Berlino Windsor

Il cammino di ... – di Paulo Coelho * Siviglia Barcellona Santiago Madrid

Cristo si è fermato ad ... - di Carlo Levi * Eboli Empoli Alessandria Ancona

Gente di ...- di James Joyce * Londra Berlino Glasgow Dublino

La gita a ... – di Andrea Camilleri * Palermo Vigata Montelusa Tindari

Tre camere a ...– di Georges Simenon * Nwe York Los Angeles Washington Mahnattan

I sotterranei del ... - André Gide * Duomo Vaticano Colosseo Castello

L'uomo di ... - Arthur Conan Doyle * Kiev San Pietroburgo Mosca Arcangelo

Il mercante di ...- di William Shakespeare * Venezia Padova Genova Milano

... in Guerra - di Ugo Cappelletti * Bologna Roma Firenze Milano

Dopo avervi proposto test con indovinelli, anagrammi, a difficoltà crescente, che spaziano dai grandi classici alla letteratura contemporanea, oggi vi proponiamo questo quiz letterario che mette alla prova le vostre doti di amanti dei libri.. e delle più importanti metropoli del mondo.

Un modo anche per rispolverare i cassetti della vostra memoria, riscoprendo titoli e altre chicche prelibate che i bibliofili certamente apprezzano. Il test che vi proponiamo oggi vi porterà alla scoperta dei titoli della letteratura cercando di ricordarne… il nome della città mancante nel titolo.

Riesci a indovinare la parola mancante nel titolo del libro e a rispondere correttamente ad almeno sette domande?

© Riproduzione Riservata