Riesci a completare il titolo del film di Natale con la parola giusta?

A Natale ci sono film che richiamano l'atmosfera delle feste, dei veri e propri classici: riesci a indovinare la parola mancante per ciascuno di questi titoli?

Celebrati per la loro capacità di rimanere bellissimi anche dopo innumerevoli visioni, i film di Natale sono il modo perfetto per immergersi nell’atmosfera delle feste. Esistono dei veri e propri classici: riesci a indovinare la parola mancante per ciascuno di questi titoli?

Riesci a indovinare la parola mancante nei seguenti film di Natale?

Passo 1 di 10 10% Miracolo nella... (1994) * 20ª strada 24ª strada 30ª strada 34ª strada

Elf – Un elfo di nome ... (2003) * Duffy Arwen Buddy Miriel

... Natale (1954) * Rosso Bianco Verde Giallo

Una ... per due (1983) * poltrona casa slitta sedia

... non va in vacanza (2006) * L'odio La famiglia Papà L’amore

... Before Christmas (1993) * Life Party Dream Nightmare

Mamma, ho perso ... (1990) * l’aereo il volo il tram il treno

La Vita è ... (1946) * Incredibile Eccezionale Fantastica Meravigliosa

... Actually (2003) * Life Love Christmas Story

A Christmas ... (2009) * Carol Song Gift Three

La magia delle feste attraverso il cinema

I film di Natale sono tra i più amati e, nonostante li si conosca a memoria, li si rivede sempre con piacere. Per questo, abbiamo chiesto alla nostra community quali fossero per loro i film simbolo del Natale e li abbiamo riassunti in questo articolo.

Alcuni di questi, sono protagonisti di questo test: riuscite a completare almeno 7 titoli di film? Mettetevi alla prova.

