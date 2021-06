Watergate, storia di uno dei più grandi scandali politici degli Stati Uniti

La storia

La storia dello scandalo Watergate

Quella notte la polizia arrestò cinque uomini – Bernard Barker, Virgilio González, Eugenio Martínez, James W. McCord Jr. e Frank Sturgis per essere entrati nel quartier generale del Comitato nazionale democratico, la principale organizzazione per la campagna e la raccolta fondi del Partito Democratico. Gli uomini arrestati stavano lavorando per un’operazione di spionaggio che coinvolse anche l’allora presidente Richard Nixon. La verità la scoprono due giornalisti del Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, anche con l’aiuto del vicedirettore dell’Fbi, Mark Felt. Per Nixon, direttamente coinvolto nello spionaggio, è l’inizio della fine. L’opinione pubblica americana si accorge di quello che sta accadendo perché il Washington Post pubblica settantanove articoli di prima pagina ai quali fa seguire le inchieste dei due giornalisti.

L’inchiesta del Washington Post

Il The Washington Post era uno dei rari giornali che seguivano regolarmente l’evoluzione dell’inchiesta sull’effrazione; il direttore del quotidiano, Benjamin Bradlee, decise di assegnare l’incarico di seguire la vicenda a tempo pieno a due giovani giornalisti; l’entusiasta e determinato Bob Woodward, in precedenza ufficiale della US Navy, e il più esperto Carl Bernstein che aveva già una carriera di dodici anni di giornalismo professionale. Woodward e Bernstein dimostrarono determinazione e sagacia; non esitarono a contattare centinaia di interlocutori per raccogliere informazioni, e seguirono delle piste d’indagine apparentemente trascurate dagli investigatori federali

Il film

Tutti gli uomini del presidente è il più famoso tra i film tratti dalle vicende dello scandalo Watergate. Vincitore di quattro premi Oscar, il film è interpretato da due straordinari Robert Redford e Dustin Hoffman nei panni dei giornalisti.