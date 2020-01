Federico Fellini e Giulietta Masina, l’amore oltre al set

In un inverno del 1942, durante la registrazione di una puntata de “Le avventure di Cico e Pallina” avviene il fatidico primo incontro tra l’attrice e il regista. Giulia Masina (ribattezzata Giulietta da Fellini stesso) è la voce del personaggio Pallina, Federico Fellini ne è uno degli autori. Da quel primo incontro passano 9 mesi e i due sono sposati. Condivideranno 50 anni di vita insieme, tra i set cinematografici e le mura domestiche.

Una storia da oscar

La coppia ha scritto pagine importanti della storia del cinema mondiale, culminata nel 1955 col primo Oscar per il film “La Strada” e facendo il bis l’anno dopo, contro ogni pronostico, con “Le notti di Cabiria”. La doppia vittoria lancia la carriera di lui nel gotha del cinema, che realizzerà altri capolavori come “La dolce vita”, “Otto e mezzo”, “Amarcord”. Giulietta, invece, da moglie premurosa si ritira a vita quasi privata, recitando in pochissimi altri film (“Nella città l’inferno” di Renato Castellani, “Giulietta degli spiriti”, ancora con Fellini), e schiva e sopporta le voci (e non solo) sulle scappatelle di Federico. Nel 1993, in mondovisione alla Notte degli Oscar, Fellini le dedica il suo “Oscar alla carriera”, a patto che lei, presente in sala alla premiazione, smetta di piangere commossa.