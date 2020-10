Dario Fo e Franca Rame, la bella e il giullare di Dio

“Persi la testa per lei solo guardando una foto. E per conquistarla finsi di ignorarla”. Impossibile scindere Franca Rame da Dario Fo, come è impossibile slegare il teatro dalla loro unione.

La bella e il timido

La corteggiatissima attrice e il teatrante agli esordi. Lui che s’imponeva di evitarla, troppo bella e troppo ambita, e lei che invece lo coinvolgeva. Fo lo aveva raccontato in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Non volevo mai uscire con lei. Inventavo delle balle, dicevo sempre che ero occupato, che non potevo. Una volta le ho detto addirittura che avevo un esame al Politecnico e che dovevo studiare e non era vero perché avevo già lasciato. Quella sera stessa, eravamo nelle quinte del palco, lei mi ha dato uno spintone. Sono finito con le spalle al muro e mi ha baciato. Questa è la storia”.

I tradimenti

“Ci siamo lasciati almeno un paio di volte. Sempre lei. E aveva ragione, io ero sballato. Avevamo un successo incredibile, io ero circondato da ragazze bellissime che mi si offrivano… allora lei disse basta. Non erano tutte storie senza importanza: qualcuna tra queste ragazze si innamorava di me e io anche ero coinvolto. Ma franca è sempre stata il centro del mio universo. Un amore assoluto. Quando lei se ne andava e mi chiamava l’avvocato ‘sua moglie si vuole dividere’, allora era un dramma’’.

LEGGI ANCHE: “Mistero Buffo”, l’opera teatrale che ha reso celebre Dario Fo

L’amore che rimane

Fo aggiunse anche la rivelazione più dura, anche l’adorata compagna lo aveva tradito: “Credo l’abbia fatto per ripicca. Io ci soffrivo ma mi sentivo troppo colpevole, capivo che lei aveva tutte le ragioni. Però questi sono stati incidenti, inciampi. Non sono stati mai la chiave della nostra relazione. Ho avuto per Franca un amore assoluto, sconfinato, traboccante. Ricordo quando ebbe un incidente stradale, doveva dormire su una superficie rigida e si sdraiava sul pavimento perché sul letto non riusciva a stare. E io andavo a sistemarmi vicino a lei per terra.”

LEGGI ANCHE: Dario Fo, le frasi più belle dello scrittore Premio Nobel

Un amore non convenzionale

In un libro-intervista Fo ha sintetizzato bene l’essenza del loro rapporto: “Non siamo una coppia da manuale. Forse ci siamo fatti un po’ di male ma non possiamo fare a meno l’uno dell’altro”.

.LEGGI ANCHE: Dario Fo, “Il dovere di uno scrittore è quello di informare e di distruggere la menzogna”

© Riproduzione Riservata