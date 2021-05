Primo Maggio, “Lettera a tutti i lavoratori”

“A tutti i lavoratori costretti a stringere i denti e a superare gli ostacoli…”. Inizia così il video che, in occasione del Primo Maggio, festa del lavoratori, abbiamo voluto realizzare e dedicare a tutti coloro che, in tempo di sfide, hanno visto cambiare le loro condizioni di vita, lunghi, tempi.

Lettera a tutti i lavoratori

Di seguito, ecco il video omaggio a tutti i lavoratori per la loro festa.

La festa dei lavoratori

La storia del Primo Maggio deve stimolare la crescita culturale di questo Paese. Una motivazione per ritrovare la forza di ripartire proprio dal passato e dalla ceneri di un’economia che, in questo momento, versa in palese difficoltà. In occasione del Primo Maggio, occorre riflettere per invertire la rotta e ridare al nostro Paese quella voglia di ripartire e rilanciarsi che sembra smarrita.