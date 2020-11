“Tu mi sfuggi”, la romantica lettera di Jack London ad Anna Strunsky

Jack London, l’autore di “Zanna Bianca“ e “Il Richiamo della foresta“, diceva di non credere all’amore. Si sposò due volte ma mai con la donna che amava, Anna Strunsky. Nella lettera, datata 3 aprile 1901 e dedicata alla sua amata Anna, lo scrittore infatti non parla mai di amore. Ci gira attorno, lo analizza, lo racconta, ma non lo nomina o meglio, non lo “classifica”.

La lettera

“Cara Anna,

ho forse detto che gli essere umani possono essere archiviati in categorie? Allora, se l’ho detto, lasciami fare una precisazione: non tutti gli essere umani. Tu mi sfuggi.

Non riesco a classificarti, non riesco ad afferrarti. Posso indovinare, nove volte su dieci, a seconda delle circostanze, posso prevedere le reazioni, quelle nove volte su dieci, dalle parole o dai gesti, posso riconoscere le pulsazioni dei cuori. Ma al decimo tentativo rinuncio. Non ci arrivo. Tu sei il decimo tentativo.

Mai sono esistite due anime così simili e così incomprensibilmente assortite!

Possiamo andare d’accordo, certamente, e a volte capita, ma quando non siamo d’accordo,ce ne accorgiamo subito e immediatamente non usiamo più lo stesso linguaggio. Diventiamo estranei. Dio riderà della nostra pantomima. L’unico sprazzo di sensatezza in tutto questo è che siamo tutti e due generosi, abbastanza generosi per capirci.

Perché è vero, spesso ci capiamo, ma in modi vaghi e confusi, per mezzo di deboli percezioni, come fantasmi, che, mentre noi diffidiamo, ci perseguitano con le loro verità.

E tuttora io, per primo, non oso crederci; perché tu sei sempre quel decimo che io non posso prevedere.

Sono incomprensibile ora? Non lo so, forse sì. Non riesco a trovare un linguaggio comune. Generosità, ecco cos’è. E’ la sola cosa che ci tiene uniti.

Qualche volte siamo attraversati da un lampo, tu ed io, abbiamo quel qualcosa in comune che ci fa respirare insieme. Sebbene siamo così diversi.



Sorrido dei tuoi entusiasmi? E’ un sorriso che si può perdonare, è un sorriso di invidia.

Ho vissuto venticinque anni di repressione. Ho imparato a non essere più entusiasta. E’ una lezione dura. Incomincio ora a dimenticare, ma è così difficile. Al massimo, prima di morire, posso sperare di aver dimenticato qualcosa. Posso esultare, adesso che sto imparando, per piccole cose, per altre cose, ma per le mie cose, e per quelle segrete, doppiamente mie, non posso, non posso. Riesco a farmi capire? Riesci a sentire la mia voce? Temo di no. Ce ne sono tanti di posatori. Io sono il migliore di tutti.”

Jack London

