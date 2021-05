Festa della mamma, lettera da dedicare a tutte le mamme

grazie mamma

Per rendere omaggio a tutte le mamme del mondo, ecco il video che abbiamo realizzato per loro. Una lettera aperta per dire loro grazie.

La festa della mamma è una ricorrenza civile in alcuni Paesi del mondo, celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri. Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli Stati in cui l’evento è festeggiato: in quasi due terzi di questi Paesi la festa è celebrata nel mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo. In Italia la festa cade la seconda domenica di maggio.

Per rendere omaggio a tutte le mamme del mondo, ecco il video che abbiamo realizzato per loro. Una lettera aperta per dire loro grazie.





Lettera a tutte le mamme

A tutte

a tutte le mamme

Quelle coraggiose, impaurite, temerarie, lontane, vicine, complicate, forti, fragili, silenziose, logorroiche, grandi, piccole, ingenue, piene di esperienza

Auguri alle mamme che sono qui

con noi

nonostante tutto

nonostante le battaglie, i dolori, il tempo tiranno, gli impegni alienanti, le responsabilita’

quelle che ci accarezzano ogni millimetro di cuore

anche inconsapevolmente

Quelle che hanno fatto delle loro braccia

nido e porto

in cui attraccare i nostri respiri

Auguri alle mamme che hanno sbagliato

e che sono state in primis

esseri umani

Auguri a quelle che hanno sempre un consiglio nella dispensa

dell’animo

che non smettono mai di indicarci la strada del nostro bene

Auguri a quelle che ora, in questo momento

sentono un seme di vita fiorire dentro di loro

e la paura lascia spazio alla speranza

Auguri alle mamme che nella loro solitudine e nel dolore

hanno trovato il coraggio di essere

moltitudini di forza

E auguri a quelle che

non vediamo da tanto, di cui non sentiamo l’odore di buono

la pelle un po’ rugosa, quelle che proteggiamo dal pericolo incombente di questo periodo storico

Auguri a quelle che ci guardano dal bordo di qualche nuvola lassù

di cui sentiamo la mancanza in ogni gesto quotidiano

che non possiamo più chiamare

ma solo ricordare con lacrime nostalgiche

Auguri a chi mamma ancora non lo è

a chi combatte per esserlo

a chi si sente da sempre pronta e chi ancora no

Auguri alle imperfezioni che vi rendono

incredibilmente speciali

auguri ai vostri sacrifici, alle vostre emozioni che a volte nascondete,

auguri alle numerose sfaccettature del vostro essere

donne

Auguri ovunque voi siate.

con tutto l’amore del mondo.

(Stella Grillo)