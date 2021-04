La lettera d’amore di Sartre a Simone De Beauvoir

Lettere d'amore

Jean-Paul Sartre e Simone De Beauvoir si conoscono alla Sorbona di Parigi. Da quel momento ha inizio un grande sodalizio sentimentale. Lei è una ragazza solitaria, lui, invece è sempre fin troppo diffidente, si sente inadeguato per i suoi difetti fisici, come lo strabismo. I due hanno avvertito subito una forte attrazione, ma non hanno mai vissuto insieme definitivamente, non si sono mai sposati né hanno avuto figli ed entrambi si sono concessi frequenti relazioni amorose, contingenti al loro stesso amore. Un amore andato oltre il tradimento. Sarte muore a 75, lei a 78. Sono sepolti insieme nel cimitero di Montparnasse. Questa lettera, tratta da “Amici di Romeo” di Sartre alla scrittrice sottolinea il loro strano rapporto indissolubile.

“Mia cara ragazza,

Da molto tempo avevo voglia di scriverti una lettera la sera, dopo una di quelle uscite con gli amici. Semplicemente, poi stanco, finivo per andare a letto. Oggi sto facendo un passo in avanti, quello di trasformare bruscamente dall’ amicizia all’amore, dalla forza alla tenerezza il nostro rapporto. Sto utilizzando il mio amore per te come elemento costitutivo di me stesso. Questo accade molto più spesso di quanto lo ammetto. Cerca di capirmi.

Ti amo facendo attenzione alle cose esterne. A Tolosa ho semplicemente amato voi. Stasera ti amo su una sera di primavera. Ti amo con la finestra aperta. Tu sei mia, e le cose sono mie, e il mio amore altera le cose intorno a me e le cose intorno a me alterano il mio amore. Mia cara ragazza, come ti ho detto, quello che ti manca è l’amicizia. Ma ora è il momento per un consiglio più pratico. Non potevi trovare un’amica donna? Come può Tolosa riuscire a contenere una giovane donna intelligente degno di te? Ahimè, sei sempre pronta a dare il tuo amore, è la cosa più facile da ottenere da te.

Non sto parlando del tuo amore per me, che è ben al di là, ma dei tuoi piccoli amori secondari, come quella notte in Thiviers quando hai amato quel contadino. E così, nonostante il tuo misantropia fugace, hai immaginato che bella avventura che sarebbe per cercare Tolosa per una donna che sarebbe degno di te che potrebbe esserti amica e di cui poi non ti innamoreresti? Non perdete tempo con il lato fisico delle persone o la situazione sociale.

Sartre