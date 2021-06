John Legend e Chrissy Teigen, la bellissima storia d’amore

storie d'amore

Si sa, certe storie d’amore ci fanno davvero sognare. È questo il caso di John Legend e Chrissy Teigen, la coppia formata dal cantautore e la modella, di cui tutti siamo innamorati.

Un po’ come una favola, i due si sono conosciuti sul set di un video musicale e non si sono più separati. Indimenticabile, poi, il video di “all of me”, canzone dedicata alla Teigen, in cui ci sono scese centinaia di lacrime nel vederli così tanto innamorati. I due, nonostante la notorietà, hanno vissuto anche dei tragici momenti legati alle gravidanze. Scopriamo insieme la loro storia.

L’incontro del video musicale

Chrissy Teigen e John Legend si sono incontrati per la prima volta sul set del video musicale di Legend del 2007 per “Stereo“. Teigen ha notato fin da subito l’interesse di Legend nel video e, in seguito, ha rivelato che dopo le riprese, sono tornati nella stanza d’albergo di Legend, hanno mangiato hamburger, riso, scherzato e passato la notte insieme

“Abbiamo fatto il video musicale, siamo stati insieme per tipo 12 ore. Abbiamo trascorso l’intera giornata insieme. Poi sono andata a salutarlo nel suo hotel e non ci siamo mai detti addio dopo quella notte”.

Tuttavia, la coppia non si è messa insieme ufficialmente fino a qualche mese dopo, con Legend che si è diretto in tour poco dopo il loro primo incontro. “Ho lasciato che stesse con se stesso per un po‘”, ha detto Teigen a Cosmopolitan nel 2014. “La cosa peggiore che puoi fare è cercare di bloccare qualcuno per poi fargli pensare: ‘C’è molto di più là fuori’. Ero solo felice di stare con lui”.

Il primo viaggio sul lago di Como

La coppia ha fatto il suo primo viaggio insieme, sul lago di Como, in Italia – il futuro luogo del loro matrimonio e il luogo delle riprese del video musicale “All of Me”. La modella ha spesso ribadito che è stato durante quel viaggio che ha capito di voler passare il resto della sua vita con Legend.

“Una guida turistica, in barca, ci ha portato in un piccolo punto sul lago e ci ha detto di esprimere un desiderio. Ho chiesto di passare il resto della vita con lui. Penso che John, invece, abbia chiesto un ottimo piatto di cacio e pepe. Entrambi si sono avverati ed eccoci qui”.

La famosa proposta di matrimonio, poi, John Legend l’ha fatta nel migliore dei modi possibili: durante una cena romantica alle Maldive. Un vero e proprio sogno per Chrissy Teigen ma, ovviamente, anche per tutti noi.

Una storia piena di promesse

Il finale del video musicale “Wild“, includeva anche la rivelazione che la coppia stava aspettando il terzo figlio, il primo concepito naturalmente a sorpresa dopo anni di tentativi. Ma appena il mese successivo, Teigen avrebbe fatto l’annuncio straziante su Instagram che aveva subito un’interruzione spontanea di gravidanza dopo settimane di riposo a letto.

Dopo la sua performance ai Billboard Awards, John Legend ha twittato una dichiarazione sulla determinazione della famiglia a superare il dolore insieme.

“Questo è per Chrissy. Amo lei e la nostra famiglia. Abbiamo vissuti gli alti più alti e i bassi più bassi insieme. Guardarti portare i nostri figli è stato commovente “, ha scritto accanto a un video della performance per la sua nuova canzone “Never Break”, un’altra canzone ispirata dalla Teigen.

“Sono quasi in soggezione per la forza che hai dimostrato nei momenti più difficili. Che dono fantastico è essere in grado di portare la vita nel mondo. Abbiamo sperimentato il miracolo, il potere e la gioia di questo dono, e ora abbiamo sentito profondamente la sua fragilità intrinseca”, ha continuato.

“Ho scritto questa canzone perché ho fede che finché cammineremo su questa terra, ci terremo per mano l’un l’altro attraverso ogni lacrima, attraverso ogni su e giù, attraverso ogni prova”, ha aggiunto. “Ci siamo promessi questo il giorno del nostro matrimonio sette anni fa, e ogni sfida che abbiamo affrontato ha reso quella promessa più potente, più resistente. Il nostro amore rimarrà. Non ci spezzeremo mai”.

All Of Me

Il quadro più bello che abbiamo di questa coppia è sicuramente quello del video musicale di “all of me”, canzone espressamente scritta da John Legend per la propria moglie.

L’intero video veda la coppia in una fantastica casa sul lago di Como (il loro posto del cuore) e termina con le immagini vere del loro matrimonio.

Una dichiarazione d’amore indescrivibile che abbiamo cantato e dedicato tutti noi. Qui vi lasciamo il video musicale da vedere e rivedere per alimentare il nostro sano romanticismo.

Stella Grillo