Regina Elisabetta

Gli ultimi giorni sono stati segnati dal cordoglio per la scomparsa della Regina Elisabetta II. Non solo in Gran Bretagna, ma in tutto il resto del mondo, in moltissimi hanno dedicato parole di affetto e vicinanza nei confronti di una monarca che ha vissuto 96 anni, regnato per più di 70 anni e accompagnato generazioni di cittadini britannici per lungo tempo.

Dal successore della Regina Elisabetta, Re Carlo III, ad Elton John, ecco alcune fra le dediche più belle e significative rivolte alla regnante recentemente scomparsa.

Gli ultimi saluti alla Regina Elisabetta

Re Carlo III

“Vi parlo oggi con sentimenti di profondo dolore. Per tutta la sua vita, Sua Maestà la Regina, la mia amata madre è stata un’ispirazione, un esempio per me e per tutta la mia famiglia e le siamo sentitamente debitori per il suo amore, la sua guida, la sua comprensione e il suo esempio. L’affetto, l’ammirazione e il rispetto che ha ispirato sono diventati il segno distintivo del suo regno.

E, come tutti i membri della mia famiglia possono testimoniare, lei combinava queste qualità con il calore, l’umorismo e una capacità infallibile di vedere sempre il meglio nelle persone”.

L’arcivescovo di Canterbury

“Ha mantenuto la promessa fatta a 21 anni. Le persone che rimangono al servizio degli altri raramente ricevono questo amore. Ma chi serve sarà amato e ricordato, più di coloro che si basano su potere e privilegio. Il lutto che sentiamo non è solo quello della famiglia reale, ma quello di tutti all’interno del nostro regno”.

Il Principe William

“Mia nonna diceva che il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutta la tristezza che proveremo nelle prossime settimane sarà la testimonianza dell’amore che abbiamo provato per la nostra straordinaria Regina. Onorerò la sua memoria sostenendo mio padre, il Re, in ogni modo possibile”.

Joe Biden

“A tutti in Inghilterra, nel Regno Unito, il mio cuore è con voi. siete stati fortunati ad avere avuto la Regina Elisabetta per 70 anni, tutti lo siamo stati. Il mondo è migliore grazie a lei”.

Mick Jagger

“Per tutta la mia vita Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, è sempre stata lì. Nella mia infanzia, ricordo di aver visto i momenti salienti del suo matrimonio in TV. La ricordo come una bellissima giovane donna, e come amatissima nonna della nazione. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia reale”.

Rolling Stones

“I Rolling Stones esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia reale per la morte di Sua Maestà, la Regina Elisabetta II, che fu una presenza costante nelle loro vite come in innumerevoli altre esistenze”.

Duran Duran

“Sua Maestà la Regina Elisabetta ha presieduto il Regno Unito più a lungo di qualsiasi altro monarca britannico. Ha dedicato la sua vita alla gente e ha dato un esempio straordinario al mondo durante il suo regno. Ha visto cambiamenti che vanno oltre ciò che chiunque di noi può immaginare. Ha affrontato sfide che ha affrontato più e più volte.

La sua vita è stata straordinaria in tanti modi. Ci mancherà a tutti e le siamo grati per l’incredibile servizio che ha reso al popolo della Gran Bretagna e ai paesi del Commonwealth. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia reale. La sua morte pone fine a un capitolo lungo e unico nella storia del Regno Unito e del mondo”.

Victoria Beckam

“Oggi è un giorno molto triste non solo per il nostro paese ma per il mondo intero. Sono profondamente rattristata per la morte della nostra amata monarca, Sua Maestà la Regina Elisabetta. Sarà ricordata per la sua lealtà e il suo servizio costante e i miei pensieri sono con la famiglia reale in questo momento incredibilmente triste”.

Geri Halliwell

“Il mio pensiero e le mie condoglianze vanno alla Famiglia Reale per la perdita della loro Madre, Nonna, Zia. Grazie a Sua Maestà per il suo risoluto servizio senza fine. Lei è e sarà sempre l’epitome di dignità ed eleganza”.

Daniel Craig

“Io, come tanti, sono stato profondamente rattristato dalla notizia di oggi e i miei pensieri sono con la famiglia reale, coloro che ha amato e tutti coloro che l’hanno amata. Lascia un’eredità incomparabile e ci mancherà profondamente”.

Mario Draghi

“La Regina Elisabetta è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant’anni. Ha rappresentato il Regno Unito e il Commonwealth con equilibrio, saggezza, rispetto delle istituzioni e della democrazia. È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione”.

J.K. Rowling

“Alcuni potrebbero trovare bizzarro o strano lo sfogo dello shock e del dolore britannici in questo momento, ma milioni di persone hanno provato affetto e rispetto per la donna che senza lamentarsi ha ricoperto il suo ruolo costituzionale per 70 anni. La maggior parte dei britannici non ha mai conosciuto un altro monarca: la Regina Elisabetta è stata un filo che si è snodato attraverso tutte le nostre vite”.

Elton John

“Oggi abbiamo avuto la notizia più triste, sulla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta. È stata fantastica. E ha guidato il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso. Ho 75 anni, è stata con me per tutta la vita e sono molto triste che non ci sarà più.

Ma sono contento che sia in pace, sono contento che sia a riposo, e se lo è meritato, ha lavorato duramente. Mando il mio amore alla sua famiglia, ai suoi cari e ci mancherà, ma il suo spirito sopravvive, e celebriamo la sua vita stasera con la musica”,