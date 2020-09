La favola d’amore tra Grace Kelly e il principe Ranieri

MILANO – Per prepararci all’imminente matrimonio reale tra il Principe Harry e Megan Markle, ripercorriamo la vita e la storia d’amore di una delle donne più belle di tutti i tempi: Grace Kelly. Grazie a un articolo della stampa.it, conosciamo meglio la storia di questa bellissima donna.

Grace

Grace Kelly nacque nel 1929 a Philadelphia da una famiglia irlandese molto cattolica: sarà proprio questo uno degli elementi di unione con il principe di Monaco Ranieri. Nonostante la strenua opposizione della famiglia, Grace Kelly desiderò fin da piccola di entrare nel mondo del cinema e cominciò all’età di vent’anni a fare l’indossatrice: nel 1952 prese parte al western Mezzogiorno di fuoco con Gary Cooper. Considerata una delle donne più belle del grande schermo, Grace Kelly interpretò anche alcuni film per la regia di Alfred Hitchcock: Il delitto perfetto, La finestra sul cortile e Caccia al ladro. Sempre nel 1954 conquistò la tanto ambita statuetta degli Oscar, grazie all’interpretazione nel film La ragazza di campagna. Nel 1955, durante le riprese del film Caccia al ladro, conobbe il Principe Ranieri, che diventerà poi il suo futuro marito.

L’amore con Ranieri

Non appena la vide al Festival di Cannes, il principe Ranieri restò colpito dalla bellezza e dall’eleganza di Grace Kelly e la invitò a cena. Dopo non molto tempo, completamente innamorato della donna, la raggiunse a Philadelphia e le chiese la mano. Il 5 gennaio 1956 venne ufficializzato il loro fidanzamento e ad aprile dello stesso anno Grace Kelly si trasferì a Monaco con la famiglia. Il 19 aprile 1956 venne celebrato quello che è stato considerato da molti “il matrimonio del secolo”. La cerimonia durò più di due ore e venne seguito da milioni di telespettatori in tutto il mondo. Tornata dal viaggio di nozze, Grace scoprì presto di aspettare il primo figlio, che nacque nel 1957 e prese il nome di Carolina e un anno dopo diede alla luce l’erede al trono Alberto. Nel 1965 venne al mondo il terzo e ultimo figlio della coppia, Stephanie.

Le prime difficoltà

Carolina si mostrò fin da piccola una ragazzina con un forte carattere e Grace Kelly a fatica riuscì a gestire le sue ribellioni, dovute soprattutto alle frequentazioni amorose della figlia: il 28 giugno 1978 sposò Philippe Junot, banchiere parigino, ma divorziò dopo soli due anni.

La morte

Nel 1982, il 13 settembre, avvenne un evento tragico che segnò fortemente tutta la popolazione mondiale. Grace Kelly, in macchina con la figlia Stéphanie, precipitò in un dirupo, più precisamente proprio in quel luogo in cui 30 anni prima aveva girato la celebre scena di “Caccia al ladro” con Cary Grant. Trasportata a casa in coma, non riuscì a sopravvivere a causa delle emorragie interne e morì il 14 settembre, a soli 52 anni.

