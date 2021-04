“E’ stato la mia forza”, la lettera d’addio della regina Elisabetta a Filippo

″È stato semplicemente la mia forza”. Inizia così l’ultimo saluto della regina Elisabetta al principe consorte Filippo, scomparso nei giorni scorsi dopo 73 anni di vita trascorsa insieme.

Attraverso il profilo Twitter di Buckingham Palace, la regina Elisabetta ha voluto riprendere l’omaggio al duca di Edimburgo contenuto all’interno di un discorso della regina nel 1997 per le celebrazioni del Giubileo di Diamante sul trono. La citazione presente nel post è accompagnata dal celebre scatto fotografico della coppia reale firmato anni fa dalla fotografa americana Annie Leibovitz.

La citazione, pronunciata 24 anni fa, era stata già mandata in onda dalle tv del Regno e ripresa da molti giornali. Così la regina Elisabetta nel suo celebre discorso del 1997. “Egli è stato semplicemente la mia forza e il mio sostegno durante tutti questi anni e io, la sua intera famiglia, questo Paese e molti altri abbiamo nei suoi confronti un debito più grande di quanto lui possa rivendicare o persino di quanto potremo mai sapere”.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2021