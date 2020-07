Il signore degli anelli, i regali più originali legati alla saga di Tolkien

La saga de “Il signore degli anelli” di Tolkien ha lasciato un segno indelebile nella nostra lingua, nella nostra etica personale e nei nostri sogni. Diversi artisti contemporanei hanno deciso di trasformare le parole e le immagini di Tolkien in poster e serigrafie da appendere alle pareti di casa. Questi pezzi vanno dalle stampe minimaliste alle mappe artigianali della Terra di Mezzo, sino alle candele profumate ispirate alle terre della saga di Tolkien.

Da Eason Cassidy Designs, ogni pezzo è stampato su carta d’archivio 300gsm di qualità museale con inchiostri Epson professionali altamente pigmentati per qualità e chiarezza che durerà tutta la vita.

Da Anny Prints, lo scenario iconico della montagna solitaria di Erebor è stampato su carta ludica per un regalo perfetto ai fan della saga di Tolkien.

Da UpGreat arrivano le stampe di diverse dimensioni con la mappa della Terra di Mezzo. Da appendere in salotto o in camera da letto, perfette per i lettori più appassionati de “Il signore degli anelli”.

Da BirdieBarn, una tazza bianca in ceramica con aforisma per gustarti una bevanda calda, mentre leggi la saga di Tolkien.

Ispirate alle fragranze della Terra di Mezzo, queste nove candele nascono dalle suggestioni profumate di agrumi, frutti di bosco, fiori di tabacco, rosa canina, pepe nero e noce moscata.

