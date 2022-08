“Jova Beach Party è il primo grande evento itinerante al mondo che parla di ambiente. È infatti prodotto e organizzato con la massima attenzione possibile per gli aspetti legati alla sostenibilità, grazie al lavoro di Trident Music ma, soprattutto, grazie alla profonda convinzione del suo ideatore. L’obiettivo è di lasciare il segno senza lasciare segni attraverso un lavoro massiccio di tutela dell’ambiente sviluppato con la collaborazione di diversi partner su ciascun segmento del lavoro.Il Jova Beach vuole porsi come un’importante occasione per riflettere con la massima attenzione sull’ambiente che ci circonda, sottolineando quanto sia importante amare il Pianeta ed educando a un uso (riuso e riciclo) consapevole dei materiali”.

Si tratta quindi di un tour di concerti all’aperto, organizzati nelle spiagge italiane e pensate per un vasto numero di spettatori. Ma si sa, quando si prepara un grande concerto – per esempio su una spiaggia -, ci sono alcune attività preparatorie che possono ledere all’ambiente e alla sua incolumità: sbancamento e livellamento del terreno sabbioso, installazione di villaggi, presenza massiccia di gente che irrompe nella quotidianità della flora e della fauna caratteristiche del luogo.

Per tutte queste ragioni, sono diversi gli ambientalisti che hanno mosso delle critiche al “Jova Beach Party”. In particolare, in molti hanno osservato come lo spazio di Roccella Jonica, che si appresta ad ospitare la prossima tappa dell’iniziativa, risulti poco adatto ad un evento del genere, soprattutto a causa delle specie in via di estinzione che sono solite nidificare in questa zona – il Fratino e la Tartaruga marina – e che potrebbero essere notevolmente disturbate dal “Jova Beach Party” e dal suo allestimento.