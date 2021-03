barbie-presenta-la-nuova-bambola-di-eleanor-roosevelt

Da diversi anni le bambole più amate di sempre stanno contribuendo per il sociale mettendo sul mercato Barbie inclusive, più realistiche per contrastare le insicurezze che potrebbero nascere nelle bambine e istruttive. Parliamo della collezione che si ispira alle grandi donne e che vuole far conoscere alle più piccole il potere dell’ingegno femminile. Da oggi, nella serie Inspiring Women sarà disponibile anche Eleanor Roosevelt.

La nuova Barbie e il progetto

Sarà presentata in occasione della giornata internazionale della donna la nuova Barbie di Eleanor Roosevelt, parte della serie Inspiring Women. La collezione aiuta a finanziare la ricerca condotta da un gruppo di donne sulla rappresentazione dei media. Il progetto Dream Gap, infatti, vuole affrontare i pregiudizi nelle classi delle scuole, i pregiudizi razziali spesso interiorizzati e le disuguaglianze nella rappresentazione. Oltre alla nuova bambola, Barbie presenta inoltre la sua prima serie digitale interattiva mettendo in luce donne di oggi come l’attrice Yara Shahidi e la modella Adwoa Aboah.

La figura di Eleanor Roosevelt

La First-lady più longeva ha prestato servizio alla Casa Bianca durante la presidenza del marito Franklin D. Roosevelt dal 1933 al 1945. Famosa per il suo impegno umanitario, portavoce per le Nazioni Unite, Eleanor Roosevelt ebbe anche una lunga carriera politica tutta sua. Si impegnò duramente per la difesa dei diritti civili, fu una delle prime femministe e attiviste del Paese. Fu presidente della commissione che delineò e approvò la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Si guadagnò il nome di “First-lady del mondo” da parte del presidente Truman per i suoi sforzi nella difesa dei diritti dell’uomo. La bambola si presenta con un ampio vestito floreale, una collana di perle e un cappellino nero. Affiancherà nella collezione Maya Angelou, Billie Jean King, Ella Fitzgerald, Florence Nightingale, Susan B. Anthony, Amelia Earhart, Katherine Johnson, Frida Kahlo, Rosa Parks e Sally Ride.

