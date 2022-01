Audrey Hepburn, un’icona d’eleganza

Spesso su Libreriamo andiamo alla scoperta di storie di donne che nella loro vita hanno lottato per i propri diritti e dimostrato forza e tenacia. Oggi, in occasione dell’anniversario di Audrey Hepburn, nata il 4 maggio 1929 e scomparsa il 20 gennaio 1993, vi raccontiamo la storia di una delle dive più amate di sempre e una delle attrici che più ha influito non solo sulla storia del cinema, ma anche dello spettacolo, dell’arte e della cultura, vera propria icona di stile ed eleganza.

Audrey Hepburn, 5 libri per ricordare l’indimenticabile icona di stile ed eleganza Il 4 maggio 1929 nasceva Audrey Hepburn, una delle dive più amate di sempre e una delle attrici che più ha influito nel mondo dell’arte

L’infanzia

Audrey Kathleen Ruston nasce il 4 maggio 1929 a Bruxelles da padre banchiere inglese e da madre baronessa olandese. Da bambina frequentava la scuola di ballo e sognava di diventare una danzatrice come Margot Fonteyn. Durante la guerra lei e la sua famiglia hanno sofferto molto la fame, e la sua figura snella, secondo molti, deriva da questo periodo vissuto tra stenti e privazioni.

Icona del cinema

A notare per prima il talento di Audrey Hepburn fu la nota scrittrice dell’epoca Colette, in vacanza a Montecarlo, che la volle come protagonista della sua commedia teatrale “Gigi”, tratta da un suo romanzo. A ventidue anni arriva la consacrazione: ottiene un ruolo di principessa birichina nel film Vacanze Romane di William Wyler, che le porta anche un Oscar come miglior attrice protagonista. Tre anni dopo il film Sabrina di Billy Wilder, con Humphrey Bogart la consacra come star di Hollywood. Non solo bella: Audrey Hepburn era un’ottima attrice, dal grande talento, tanto da venir ricercata da tutti i registi dell’epoca. Arrivano così film diventati pietre miliari del cinema come Arianna, Colazione da Tiffany, My fair lady, Verdi dimore, “Guerra e pace, Come rubare un milione di dollari e vivere felici, Storia di una monaca, Robin e Marian, Due per la strada, Cenerentola a Parigi e tanti altri.