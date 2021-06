Anna Karenina e Vronskij, cosa ci hanno insegnato sull’amore

Storie d'amore tratte dai libri

Anna Karenina di Lev Tolstoj, nonostante sia un libro del 1877, ha molta saggezza da impartire agli amanti moderni, dai pericoli nell’idealizzare un partner, alle insidie del romanticismo, alla difficoltà del matrimonio e all’importanza della comunicazione. Scopriamo insieme gli insegnamenti d’amore che possiamo trovare in “Anna Karenina”, il capolavoro della letteratura russa.

Anna Karenina e l’attualità delle storie d’amore

Ci sono elementi di Anna Karenina, ovviamente, che non si declinano molto bene nel nostro tempo; ambientato nella Russia del XIX secolo, il dramma si svolge in una società in cui il matrimonio per amore era ancora controverso, i contadini lavoravano le terre per gli aristocratici e ci si aspettava che le mogli rimanessero nella sfera domestica, crescendo i figli e obbedendo ai loro mariti. Tuttavia, l’amore umano è una delle costanti della storia, e le storie d’amore al suo interno non hanno una data di scadenza.

Ci sono due amori centrali che si svolgono nel romanzo: la scandalosa relazione tra la titolare Anna Karenina e l’impetuoso conte Vronsky, e l’amore inizialmente non corrisposto tra Levin e Kitty che alla fine si concretizza. Anna è inseguita dal conte Vronsky dopo un incontro ad un ballo, e dopo un’iniziale esitazione, si innamora perdutamente dell’uomo e della sua idea di lui. Mentre Kitty e Levin trovano pace e soddisfazione nel matrimonio, anche se dopo che Kitty inizialmente sceglie Vronsky invece di Levin, Karenina sacrifica la sua reputazione, il suo matrimonio e la sua maternità per assaporare il vero amore, e ne paga il prezzo finale.

Le relazioni di Karenina e Vronsky, Kitty e Levin ci insegnano lezioni importanti che possono aiutarci ad amare meglio imparando dai loro errori. Senza ulteriori indugi, queste sono alcune lezioni d’amore da quella che è stata etichettata come la più grande opera letteraria di sempre.

La gelosia e la paranoia distruggono una relazione

Un elemento di gelosia è naturale e, naturalmente, in alcuni casi, del tutto fondato. Detto questo, è facile lasciare che la nostra immaginazione permetta ai nostri sospetti di godere dello status di realtà; quando questo accade, possiamo iniziare ad agire in modo da far diventare le nostre paure realtà. Ciò che temiamo di più, sembra prendere forma concreta.

In Anna Karenina, il crescente sospetto di Anna nei confronti del suo amante, e il suo comportamento sbagliato di conseguenza, sono un caso esemplare. Dopo essersi trasferita in una stravagante tenuta di campagna con Vronksy, Anna diventa gelosa del suo compagno, il che si manifesta nel suo essere dispotica, ostile e possessiva. Inoltre, Anna inizia a leggere il giudizio in commenti del tutto innocenti fatti da Vronsky e a proiettare la propria paura e insicurezza in quello che dice a lui.

Credendo che Vronsky non la ami più, gli dice che la loro relazione è finita e gli chiede di lasciarla per sempre. Prendendola in parola, Vronskij lo fa, ma Anna, sperando segretamente che lui capisca cosa intendeva veramente, prende la sua partenza come prova che i suoi sospetti erano giusti.

L’amore di Anna diventa “cupo e opprimente” per Vronskij, e quando Anna si adorna con un bel vestito per riaccendere la passione, non ha alcun effetto.

Tragicamente, la gelosia di Anna – espressa attraverso la rabbia e il comportamento di controllo – fa sì che le sue paure si avverino.

Anna Karenina e l’insegnamento sulla gelosia

Questo dimostra che dovremmo comunicare la nostra insicurezza con calma e onestà, invece di andare nel panico quando ci sentiamo trascurati.

Inoltre, molti di noi si aspettano che i nostri partner ci leggano nel pensiero e capiscano che non intendiamo ciò che diciamo, ma questo è un atteggiamento malsano; dobbiamo imparare a comunicare le nostre paure e insicurezze in modo chiaro e controllare i nostri pensieri. Invece di interpretare il silenzio del nostro partner come prova della sua infedeltà, dovremmo considerare prima altre spiegazioni meno catastrofiche per il suo comportamento. Meglio ancora, dovremmo chiedere loro cosa hanno in mente.

Gli adulti possono essere principianti in amore

L’intelligenza non è una corazza contro l’immaturità emotiva, e sia che siamo scienziati, scrittori, ingegneri o insegnanti, ad un certo punto tutti abbiamo probabilmente fatto danni per esprimere le nostre emozioni, o ci siamo semplicemente comportati come bambini nei confronti dei nostri partner.

In Anna Karenina, Anna si convince che Vronsky non la ama, che sposerà un pretendente che sua madre ha in attesa. Più di ogni altra cosa, lei desidera il suo amore, e vuole essere rassicurata di essere ancora desiderata. Inoltre, Anna proietta i propri sentimenti sul suo compagno e si arrabbia ingiustamente con lui per parole immaginarie, non dette neppure. Nel panico, nella gelosia e nella rabbia, la sua richiesta d’amore e di rassicurazione diventa un attacco a Vronsky, che, perplesso, decide di non poter fare più nulla in quel momento e la lascia sola. Anna, in preda al panico, lo insegue quando lui è già partito, ma non riesce a tornare fino alla fine della giornata. In sua assenza, Anna si getta sotto un treno.

Vronskij ha certamente il diritto di respingere gli attacchi di Anna come infondati e duri, ma allo stesso modo, la tragedia avrebbe potuto essere evitata se avesse capito che la sua rabbia e ostilità era un grido di aiuto, e che, come un bambino, era mostruosa perché aveva paura.

Anna Karenina e l’insegnamento sulla sfera infantile

L’età adulta non è uno stato completo, parti della nostra psiche sono per sempre, in qualche modo, legate al mondo infantile. A volte, dovremmo leggere con benevolenza gli sfoghi e l’aggressività dei nostri partner, proprio come facciamo con i bambini; forse sono ostili perché vogliono sentirsi dire che sono amati, o sono belligeranti perché non hanno dormito o hanno un ginocchio dolorante. Lasciatemi chiarire, un partner non può essere scusato per essere crudele, arrabbiato o sminuente tutto il tempo, ma se un partner ha uno “scoppio” improvviso, non caratteristico, non può mai far male dargli il beneficio del dubbio.