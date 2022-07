Viaggio in Puglia: ecco i luoghi da non perdere

la Puglia, per gli Italiani e non solo, rimane una delle mete più in voga per l'estate. Acque cristalline, città incantevoli, cibo da leccarsi le dita e una cultura tutta da scoprire. Per questo, alle porte di Agosto, vi parliamo delle città più importanti di questa regione e degli itinerari da segnarvi.

Bari: una capoluogo di regione tutto da scoprire

Bari, capoluogo della regione Puglia, ha uno dei centri storici più antichi della regione. È cinta da mura e con molti vicoli, che ricordano alcuni paesi del Medio Oriente. Una volta arrivati con il treno, prendetevi qualche ora per visitare questa città.

Anche se la città vecchia di Bari sembra un po’ abbandonata, non perdete l’occasione di gironzolare, almeno per qualche ora. Probabilmente sentirete l’atmosfera bohémien e vedrete simpatiche signore anziane chiacchierare alle porte e alle finestre, preparare la pasta fresca o semplicemente stare ferme. È proprio lo slogan del Sud Italia! Ovviamente, fate un salto nella spettacolare cattedrale principale di Bari di San Sabino.

Se vi perdete a Bari Vecchia, guardate in basso. La pavimentazione in pietra nera è stata realizzata per aiutare i mercanti in visita ad orientarsi dopo il giorno di mercato; la pavimentazione in pietra calcarea bianca vi condurrà più a fondo nel labirinto. Se la caratteristica città vecchia, priva di turisti, non fosse un motivo sufficiente per visitarla, sappiate che qui la focaccia è davvero molto buona, spalmata di pomodori ciliegini arrostiti e di olive e luccicante di olio d’oliva locale.

Polignano a Mare, il gioiello della Puglia

Polignano a Mare è una cittadina dalla collocazione spettacolare, con edifici bianchi e dorati arroccati su una roccia scoscesa a picco sul mare.

Il grazioso centro storico è un luogo incantevole per una passeggiata o un aperitivo in una delle piccole piazze. Sotto il centro storico si trova Cala Porto, una piccola spiaggia di ciottoli bianchi circondata da scogliere e con acque limpide color smeraldo. È molto fotogenica ma è affollata in alta stagione. È conosciuta anche come Lama Monachile per il ponte che si deve attraversare per raggiungerla. Da godersi, ovviamente, corse mattutine e/o passeggiate lungo la costa con molti punti panoramici sulla strada per Piazzale Marco Polo.

Polignano è abbastanza vicino alla Valle d’Itria (30 minuti da Alberobello) da essere una buona base per esplorare la zona, se preferite stare al mare.

Se avete più tempo a disposizione, vi consigliamo di visitare queste altre deliziose città di mare lungo la costa vicino a Bari.

Monopoli – A soli 15 minuti da Polignano, questa graziosa cittadina merita una visita e potrebbe essere un buon punto dove soggiornare (è più economica di Polignano).

Trani – A nord di Bari, Trani ha un bel porto e una cattedrale ed è un buon posto per spezzare un viaggio tra la Valle d’Itria e il Gargano o per visitare il Castel del Monte (40 minuti nell’entroterra).

Valle d’Itria: da Alberobello a Martina Franca

La Puglia centrale ospita anche la Valle d’Itria, un’area famosa per i suoi “trulli” (case bianche con il tetto a cono), per le sue incantevoli cittadine e per i suoi prodotti agricoli.

Vi consigliamo di trascorrere almeno 4-5 giorni nella Valle d’Itria, a mio avviso uno dei luoghi più caratteristici da visitare in Puglia. Tra tutte le città di quest’area, Alberobello (patrimonio mondiale dell’UNESCO) è quella che attira, da sempre, più turisti. Potete scegliere di fare di Alberobello la vostra base per esplorare il resto della valle o di scegliere una delle altre città come Martina Franca, Locorotondo o Cisternino.

Alberobello è forse la città più famosa della Valle d’Itria per le sue famose case a trulli. I tetti conici, i vicoli acciottolati e le case imbiancate a calce sono uno spettacolo semplicemente magico. Il centro storico, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, è costituito da un labirinto di strade e scalinate fiancheggiate da trulli, abitazioni in pietra a secco costruite con tecniche preistoriche.

Martina Franca, invece, è la città più grande della Valle d’Itria e affonda le sue radici nel X secolo d.C..

Essendo nel cuore della valle, Martina Franca è un’ottima base per esplorare la zona, ma dedicatele un po’ di tempo per esplorare il suo centro storico, che vanta una splendida architettura barocca (come il Palazzo Ducale e l’imponente Basilica di San Martino) e strade pittoresche.

Quando siete qui, fate un salto all’Osteria del Coco Pazzo, un affascinante ristorante in uno spazio a volta che serve ottimi piatti e vini pugliesi. Chiedete la specialità locale del capocollo, un salame di maiale stagionato. Altri ristoranti che posso consigliare sono il Ristorante Garibaldi (con una bella terrazza di fronte alla Basilica) e La Tavernetta.

Tre spiagge in Puglia da non perdere

#1 Maldive del Salento

Quando un tratto di costa viene soprannominato “Maldive del Salento” si hanno delle aspettative subito alte. Questa zona, vicina alla punta meridionale dell’Italia e che abbraccia il Mar Ionio, ospita alcune delle migliori spiagge sabbiose della Puglia. Il mare è “blu tiffany” e la sabbia fine si scioglie sotto i piedi come il burro. Le Maldive del Salento si estendono da Torre Pali a nord, passando per Pescoluse (il cuore) e terminando a Torre Vado.

#3 Grotta della Poesia, Roca

La Grotta della Poesia è una dolina naturale non lontana dalla località balneare di Roca. Nuotare in questa piscina naturale protetta è un’esperienza incredibile che non può mancare nel vostro itinerario pugliese. La profonda grotta a forma di perla è separata dal mare da una spessa guaina di roccia che funge da eccellente “piattaforma” per prendere il sole tra una nuotata e l’altra.

Inoltre, potete tuffarvi per 15 metri nell’acqua cristallina sottostante. Se invece siete un po’ più paurosi, prendere le scale incise sulla parete della Grotta. Gli esploratori più appassionati possono nuotare verso il mare dalla grotta e indagare la costa circostante, segnata dalle intemperie, con le sue pareti marittime.

#5 Santa Maria al Bagno

La spiaggia di Santa Maria al Bagno è una pausa riparata e panoramica da alcuni dei tratti più popolari della costa ionica. Questa caletta pulita di sabbia bianca e fine è circondata da pareti marine, creando un’enclave appartata perfetta per nuotare e fare snorkeling. Dopo aver trascorso la mattinata sguazzando nel mare, basta attraversare la strada per godersi un pranzo con vista prima di riprendere il soggiorno sulla spiaggia.