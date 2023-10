Viaggio letterario alla scoperta dei luoghi di Italo Calvino

Italo Calvino è senza dubbio tra i più importanti e amati intellettuali del novecento italiano. Il 15 ottobre 2023 ricorre l’anniversario dei 100 anni dalla nascita dell’autore de “Il barone rampante“.

Per l’occasione eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, percorre un itinerario dei luoghi che ne hanno segnato la vita oppure che hanno fatto sognare i lettori come sfondo delle sue pagine più belle.

Italo Calvino, i luoghi da visitare per rivivere i romanzi dello scrittore

Vogliamo celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore, ripercorrendo le principali tappe di un viaggio letterario sulle orme della vita e dei romanzi di Italo Calvino, dalle origini alle Lezioni americane.

Cuba

Quest’isola caraibica dal fascino d’antan è la prima tappa del viaggio. In provincia dell’Avana, a Santiago de Las Vegas, nasceva infatti il 15 ottobre 2023 Italo Calvino. Un’idea per chi volesse visitare questa zona al di là delle immagini e delle atmosfere più note nell’immaginario dell’isola, potrebbe essere quella di osservare le processioni religiose in onore di San Lazzaro, che si tengono a metà dicembre in un paese non lontano da Santiago de Las Vegas, El Rincon.

Sanremo e la Liguria

La città dei fiori e la riviera ligure fanno da sfondo all’infanzia e alla prima giovinezza dello scrittore. In una forma, però, che è cambiata negli anni, fino quasi a scomparire rispetto alla versione che ricordava da bambino, vicina ai boschi, alla vegetazione. Un modo però per avere un’idea delle atmosfere che lo scrittore evocava può essere la visita a uno dei giardini della città, come l’antico parco di Villa Ormond, con piante rare ed esotiche. Incastonato nella riviera ligure, anche se in modo totalmente immaginario, è poi anche il paese di Ombrosa, dove è ambientato Il Barone Rampante.

Immersi nella Foresta Laurissilva a Madeira

Per un’esperienza a tu per tu con la natura, più improntata sulle sensazioni che sui riferimenti biografici, un’opzione può essere la visita del Parco Naturale di Madeira, l’arcipelago portoghese. Qui è possibile infatti immergersi nella più ampia Foresta Laurissilva della Macaronesia. Nel profondo di questa vegetazione, sarà più facile sentirsi nei panni di Cosimo, il Barone Rampante, e perché no, avere voglia di chiudere per un po’ con le convenzioni sociali.

Messico, alla riscoperta dei sensi

Un itinerario sensoriale e sensuale quello che si svolge nel Messico di Sotto il sole giaguaro, racconto che dà il nome al libro ed è dedicato all’esplorazione del senso del gusto e alla riscoperta della passione da parte di una coppia in viaggio proprio in questa terra. Che si abbia bisogno di risvegliare l’attrazione amorosa o meno, conoscere la cultura gastronomica del Paese, che va ben oltre il piccante, per restare in tema, sarà l’inizio di una storia d’amore culinaria. La gastronomia messicana è infatti Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da quasi 15 anni.

In Massachussetts per le lezioni americane

Chi pianifica un viaggio in questo Stato, oltre alla visita della celebre città di Boston, può spingersi fino a Cambridge, sede del monumento all’istruzione che è Harvard. Tra le aiuole regolari, gli edifici in mattoni rossi, le biblioteche storiche e le suggestive chiese, non è presente solo l’eco dei capolavori cinematografici che hanno contribuito a rendere iconico quest’ateneo.

Ad Harvard si sarebbero tenute, infatti, le Lezioni americane di Italo Calvino, un ciclo di conferenze sul ruolo della poetica che lo scrittore avrebbe dovuto tenere a metà degli anni ’80, più di trent’anni dopo il suo primo viaggio in America.

I viaggiatori più affascinati da questi ambienti, ammirando la solennità di Harvard, potranno così riflettere anche sulla capacità contemporanea di questo scrittore, primo intellettuale italiano ad essere invitato in queste aule.

