Giornata Mondiale del Libro: su Airbnb le esperienze online per i lettori

Ecco una bella notizia per gli amanti della letteratura! In occasione della Giornata Mondiale del Libro, Airbnb lancia una serie di nuove Esperienze Online, prenotabili sulla piattaforma, per celebrare l’intero universo letterario.

Mentre le persone in tutto il mondo continuano a rimanere in casa per proteggere la propria salute e quella degli altri, gli Host e i Guest di Airbnb hanno la possibilità di incontrarsi virtualmente e dedicarsi al proprio amore per i libri, in compagnia di autori di successo. La scelta è vasta: ci sono esperienze per imparare a scrivere romanzi con famosi autori , laboratori di autobiografie , club del libro terapeutici , ma anche attività più insolite come la creazione di libri pop-up e favole lette da divertentissime drag queen .

Le Esperienze Online dedicate ai libri includono

Attraverso queste nuove Esperienze Online tutti avranno la possibilità di raggiungere nuove destinazioni, superare i ponti culturali e incontrare persone comodamente da casa, sfruttando la magia dei libri. Le esperienze ispirate alla letteratura sono ora disponibili alla pagina Airbnb e vengono gestite da host di diverse città di tutto il mondo, tra

cui Londra, Praga, San Francisco e Brooklyn.

● Storie per tutta la famiglia tra artigianato e gatti (Brooklyn, New York)

● Incontra l’autrice di libri di cucina Vicky Bennison (Londra, Regno Unito)

● Crea un mini libro pop-up (Redwood, Stati Uniti)

● Lasciati ispirare e scrivi il tuo romanzo (Los Angeles, California)

● Come scrivere la tua autobiografia (Tempe, Arizona)

● Storie lette dalle drag queen (Bristol, Regno Unito)

● Scrivi un romanzo con un autore di best-seller (Londra, Regno Unito)

● Racconti per bambini con un autore pluripremiato (Atlanta, Georgia)

● Scrivi il libro che hai sempre desiderato scrivere (Sydney, Australia)

● Club terapeutico del libro con uno scrittore televisivo (Los Angeles, California)

