Amsterdam Light Festival, la magia delle luci nei canali olandesi

Per 17 settimane, fino al 19 gennaio, Amsterdam si illumina in occasione dell’Amsterdam Light Festival, durante il quale i canali brillano grazie alle istallazioni luminose dei grandi artisti della luce olandesi e stranieri.

L’Amsterdam Light Festival

È un evento molto speciale quello che si tiene da 8 anni ad Amsterdam, dal 28 novembre al 19 gennaio. Artisti olandesi e provenienti da tutto il mondo contribuiscono a rendere la città più splendente del solito. Già le luminarie sono suggestive, ma con il riflesso nell’acqua dei canali di Amsterdam lo sono ancora di più. Per ammirarle si può pensare a fare un tour sia in bici, che a piedi, sia in barca, proprio per non perdersi l’atmosfera magica e viverla appieno.