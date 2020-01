A San Valentino si potrà soggiornare nella casa di Giulietta a Verona

Una coppia di innamorati soggiornerà fra le mura medievali della casa degustando una cena preparata da uno chef stellato e leggendo le lettere d’amore indirizzate a Giulietta.

“La Casa di Giulietta attrae ogni anno milioni di visitatori. La collaborazione con Airbnb ripropone il noto mito di Romeo e Giulietta in un modo mai visto prima d’ora. Siamo molto felici di promuovere il nostro patrimonio culturale, condividere le tradizioni locali e offrire alla città di Verona un’occasione di visibilità internazionale.” – Federico Sboarina, Sindaco di Verona.

Per candidarsi gli innamorati dovranno scrivere una lettera a Giulietta. Per partecipare, clicca qui.

Una notte romantica nella casa di Giulietta

In occasione di San Valentino, Airbnb annuncia che una coppia di innamorati avrà la possibilità unica di trascorrere la notte del 14 Febbraio nella Casa di Giulietta, a Verona. La dimora, che con il suo celebre balcone ha ispirato generazioni diventando simbolo dell’amore eterno, tornerà per un giorno a essere abitata. Due innamorati varcheranno le porte dell’edificio medievale e faranno un viaggio indietro nel tempo per rivivere le atmosfere romantiche del racconto di Shakespeare.

Una cena stellata e le lettere a Giulietta

Due moderni Romeo e Giulietta saranno protagonisti di un soggiorno indimenticabile. Saranno accolti nella dimora duecentesca da un maggiordomo personale che mostrerà loro la casa prima di accompagnarli nel salone, dove ad aspettarli ci sarà una romantica cena a lume di candela preparata per l’occasione dallo chef stellato Giancarlo Perbellini.

Prima di ritirarsi per la notte nella camera di Giulietta, dove dormiranno nel ‘Letto di Giulietta’, il letto originale utilizzato da Zeffirelli nel film ‘Romeo e Giulietta’, gli innamorati si rilasseranno davanti al camino leggendo e rispondendo ad alcune delle decine di lettere d’amore che ogni giorno persone da tutto il mondo inviano a Giulietta.









