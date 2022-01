Se un tweet “offende” Geronimo Stilton, i fan accorrono

La notizia

Oggi Geronimo Stilton è in tendenza su Twitter. Tutto è nato da un utente che ha denigrato (in un tweet poi eliminato) le avventure del topo giornalista paragonando il livello di lettura della saga per bambini agli scritti di Karl Marx. A questo punto i fan e i lettori più affezionati hanno risposto a tono.

Il tweet sotto accusa

“giudicare qualcuno da QUANTI libri abbia letto in un anno è una puttanata. io potrei aver letto 3 libri, tu 40, ma io mi sono letto il manifesto del pc, lavoro salariato e capitale e la condizione anarchica, tu la saga di Geronimo Stilton. è la stessa cosa? No”

Questo è il commento che ha scatenato la polemica. Le risposte sono state tantissime e quasi tutte della stessa opinione: non si può pensare di mettere a confronto la lettura di Karl Marx con quella di Geronimo Stilton, una saga creata per i bambini. L’autore del commento ha cercato di spiegarsi meglio nelle risposte, chiarendo che voleva parlare di difficoltà e profondità di lettura senza offendere nessuno, ma la bomba era stata sganciata e in questi casi difficilmente si torna indietro. In molti hanno difeso i libri di Stilton affermando che è proprio grazie a quelli se hanno sviluppato l’amore per la lettura.

J.K. Rowling ancora nel mirino per un nuovo commento transfobico Da alcuni anni ormai la scrittrice J.K. Rowling si è schierata in maniera ostile contro la comunità LGBTQ+ e in particolare contro i trans.

Chi è Geronimo Stilton

Geronimo Stilton è un personaggio immaginario, un topo intellettuale che di mestiere fa il giornalista ed editore e, insieme ai suoi amici è protagonista di numerose avventure ambientate nell’immaginaria città di Topazia. La serie di libri vede le vicende raccontate proprio dallo stesso Geronimo. L’idea di questo personaggio è figlia di Elisabetta Dami, autrice dalla grande fantasia che ha iniziato a scrivere dopo l’esperienza di volontariato in un ospedale pediatrico, ottenendo un enorme successo. La serie è stata tradotta in cinquanta lingue e ha venduto oltre trentacinque milioni di copie soltanto in Italia e oltre centocinquantatré milioni in tutto il mondo. Geronimo Stilton è stato fondamentale, e lo è tutt’ora, per l’approccio dei più piccoli alla lettura.

Alice Turiani