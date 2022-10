Volete ritrovare un po' di romanticismo nella vostra vita? Ecco 10 destinazioni europee perfette per un viaggio di coppia (ma non solo).

Sappiamo che tutti amano Parigi, Venezia e Firenze. Il problema è che lo sanno anche tutte le altre coppie del mondo.

Romanticismo in Europa: 10 città da visitare

Quindi, per un weekend romantico nel mese di Ottobre, cercate il tranquillo romanticismo di queste piccole città “nascoste” in Europa (anche da sol*!)

Il villaggio di Giethoorn, nell’Olanda settentrionale, è stato definito in molti modi: “la Venezia del Nord”, per i suoi canali tranquilli; “come qualcosa di fiabesco”, per le sue case dai tetti di paglia, i ponti di legno secolari e i sentieri alberati. Sapete come la chiamiamo noi? Tranquilla. Beatamente tranquilla. Se venite da una grande città, non c’è niente di più romantico: potete anche noleggiare la vostra barca per percorrere uno dei corsi d’acqua senza gondolieri. Ottimo per un viaggio colmo di romanticismo fiabesco.

Hallstätt, Austria

C’è qualcosa di speciale in Hallstätt, reso evidente quando si arriva in traghetto attraverso il lago di vetro, con la nebbia che scende dalle imponenti montagne del Dachstein. All’interno della città, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, si trovano chiese che risalgono al XII secolo, un’animata piazza del mercato e molti ristoranti accoglienti a lume di candela per la serata. Inoltre, Hallstätt si trova a solo un’ora di auto da Salisburgo e a tre da Vienna, il che la rende una gita di un giorno relativamente facile dalle città più grandi e turistiche dell’Austria.

Taormina, Italia

È difficile trovare una città di mare in Italia che non ispiri romanticismo, ma c’è qualcosa di particolarmente sognante in Taormina, una città sulla scogliera dell’isola di Sicilia. La vista sull’Etna e sul Mar Ionio ipnotizza, mentre le antiche rovine e le strade piene di caffè tengono occupati. Ma non vi biasimeremmo se decideste di soggiornare al Belmond Grand Hotel Timeo, uno dei nostri hotel preferiti al mondo, per la luna di miele, e non lasciare mai la stanza.

Soglio, Svizzera

Un’altra città che ispira romanticismo: Soglio è “la porta del paradiso”, diceva il pittore italo-svizzero Giovanni Segantini, ma noi diremmo che la cittadina svizzera è un paradiso in sé. Situata in alto nella Val Bregaglia alpina, al confine con l’Italia, Soglio si presta a diventare il set di un remake di Sound of Music. Venite qui per passeggiare per le strade acciottolate, respirare l’aria di montagna e annusare le rose nel giardino dello storico Palazzo Salis. La serenità è afrodisiaca.

Bled, Slovenia

Non c’è niente di più romantico di Bled, un pittoresco villaggio da favola sullo scintillante lago di Bled in Slovenia. Tutto è degno di essere visto, dal suo castello del XII secolo, situato su una scogliera che domina il lago, ai suoi incantevoli ristoranti a lume di candela. Un consiglio: portate la vostra dolce metà a fare un giro in barca su una pletna, una tradizionale barca a remi in legno, fino alla lussureggiante isola in mezzo al lago (la leggenda dice che visitare la chiesa dell’isola e suonare la sua campana farà avverare tutti i vostri sogni).

Aveiro, Portogallo

Con le sue case colorate, la magnifica architettura Art Nouveau, i giardini verdeggianti e i canali pieni di barche, l’affascinante città balneare di Aveiro è un luogo facile da innamorare. Fate un giro su una barca moliceiro, fate un picnic sotto le palme ombrose del lungomare Jardim do Rossio o semplicemente entrate in uno dei suoi numerosi caffè e condividete un piatto di ovos moles (dolci portoghesi). Inoltre, con l’Atlantico alle porte, troverete ampie spiagge dorate a pochi minuti di distanza in autobus o in barca. Romanticismo assicurato!

Benasque, Spagna

Fiancheggiata dalle cime più alte della catena montuosa dei Pirenei, Benasque sembra più un villaggio delle Alpi svizzere che della Spagna settentrionale. Benasque, considerata una delle più belle cittadine spagnole, attira sia gli amanti della vita all’aria aperta che desiderano fare escursioni o pescare a mosca, sia i cercatori di rifugio che preferiscono trascorrere il pomeriggio con un boccale di vino caldo e speziato in un ristorante con pannelli di legno.

Annecy, Francia

Okay, sì, il romanticismo quando si parla di Francia è assicurato. A volte chiamata “la Venezia della Savoia”, questa sognante città alpina è apprezzata per i suoi pendii e i suoi canali coperti di ponti (lo sfondo perfetto per una foto o addirittura per una proposta di matrimonio). Le strade acciottolate della città sono ideali per passeggiare mano nella mano e la sua vicinanza alle acque smeraldine del lago di Annecy la rendono ancora più romantica.

Geiranger, Norvegia

Adagiato alla base di un fiordo protetto dall’UNESCO e circondato da ripide montagne innevate, il villaggio di Geiranger è perfetto come una cartolina. A parte la vista, è anche un paradiso segreto per i buongustai, dove si trovano cioccolaterie, negozi di formaggi ed eccellenti ristoranti “farm-to-table” (come l’intima e degna di una proposta di matrimonio Brasserie Posten, situata proprio sul bordo del fiordo). Non perdetevi un giro in barca per ammirare le spettacolari cascate del fiordo, una delle quali è giustamente chiamata “The Suitor”.

Iseo, Italia

Il lago di Como potrebbe avere tutta la gloria, ma il lago d’Iseo è più tranquillo, meno affollato e (osiamo dire) molto più romantico. Per cominciare, la stessa città di Iseo, situata sulla sponda meridionale del lago, si affaccia su Monte Isola, una montagna che svetta dal centro del lago. Inoltre, ci sono meno turisti, il che significa che avrete le sue belle piazze, le chiese romaniche e i castelli medievali tutti per voi.