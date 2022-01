Rabbit Hole Cafè, a Milano la tea room ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie

Cosa fare

Rabbit Hole Cafè è una sala da tè inaugurata qualche giorno fa a Milano. La sua caratteristica è quella di ispirarsi interamente al capolavoro di Lewis Carrol “Alice nel Paese delle Meraviglie“.

Rabbit Hole Cafè

In via Mazzini 20, a pochi passi dal Duomo di Milano, si trova una nuova tea room molto particolare. Appena si entra nel locale, infatti, si viene catapultati nel mondo di Alice, proprio come accadde a lei quando precipitò nella tana del coniglio. Con le decorazioni e le scenografie realizzate a mano, le stanze sono tutte diverse e dedicate ad un personaggio o un luogo differente: c’è la sala dello Stregatto, quella della Regina di Cuori con una scacchiera a grandezza naturale, il tavolo social su cui unirsi al Cappellaio Matto per festeggiare il “non compleanno”, il giardino di Alice con bancone per il tè ed i dolci, il Labirinto e addirittura uno specchio magico.

L’idea

Tutto nasce da Silvia e Roberto, due ragazzi accomunati dalla passione per il Giappone e la sua cultura che, dopo un viaggio alla scoperta del paese del Sol Levante (e un matrimonio) sono riusciti a realizzare il sogno di creare un locale a tema visto per la prima volta proprio a Tokyo. Hanno deciso di riproporla anche qui in Italia aprendo un primo punto nel 2017 a Palermo ed un secondo punto nel 2021 a Milano.

Il menù

Il menù è ricco e vario. cioccolate e tè di ogni tipo, crostatine, pancake, ciambelle, torte. E naturalmente non può di certo mancare il tè del Bianconiglio.