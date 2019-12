Oroscopo dei Libri – ecco cosa dicono le stelle per il 2020

Cosa prevedono le stelle per il 2020? Che libri gli astri vi consigliano di leggere? Ecco l’Oroscopo dei Libri, la nostra rubrica settimanale: per ogni segno zodiacale vi proponiamo il profilo astrale e i libri giusti da leggere! L’anno nuovo è alle porte: scopri cosa prevede per te l’anno nuovo.

Ariete: 21 marzo – 20 aprile

“Sfide vincenti”

Siete impegnati a difendere e consolidare i risultati raggiunti nel vecchio anno, cercate di mantenere un passo regolare, ponendovi dei traguardi che non superino troppo le vostre aspettative. Non rischiate e non scommettete, poiché le quadrature di Plutone, Giove e Saturno possono rallentare se non proprio bloccare alcuni vostri progetti professionali.

Serve fermarsi di tanto in tanto, fare il punto della situazione senza ingigantire i vostri desideri di ambizione.

Siete sempre pronti a partire, a scaldare i motori, a volare alti, ma serve anche una fredda ed essenziale lucidità mentale, quindi fermarsi e riflettere.

Saturno, Giove e Urano determinano i vostri periodi di cambiamento, di revisione, di stravolgimento, non vi manca la fiducia e la grande energia, perché con la complicità di Marte, per lungo tempo nel vostro cielo, vi regala grinta ed enfasi nel portare a termine i vostri progetti.

Libro da leggere: La strada. Diario di un vagabondo – Jack London

TORO: dal 21 aprile – al 20 maggio

“Rinnovarsi”

Pazienti e flemmatici raggiungete la cima della montagna con lentezza ma anche con costanza e testardaggine. Come tutti i segni di Terra voi preferite procedere per gradi, un passo alla volta, tenendovi alla larga dai rischi, dalle scommesse e dalle azioni avventate. È possibile che per tutto il prossimo anno si avveri in un progressivo consolidamento delle posizioni acquisite, raggiungete alte posizioni di livello, senza batter ciglio. I grandi cambiamenti colorano la vostra vita, ad esempio, una mail inaspettata o una telefonata inattesa o un intuito improvviso o geniale, un’occasione che determina la svolta positiva nel vostro lavoro, la conquista di un potere assoluto più saldo e sicuro, per cui il vostro atteggiamento è più sano, sobrio, leggero.

Nel rapporto di coppia, desiderate migliorare la vostra situazione sentimentale, verso la concretizzazione della vostra unione o magari decidete di lasciare un amore che non vi fa battere più il vostro cuore. E così, cominciate a immaginare la vostra vita diversamente da come l’avete sempre progettata, perché il vento impetuoso di Urano è imprevedibile e insospettabile e stravolge tutti i vostri progetti, cominciando da voi stessi.

Libro da leggere: Madame Bovary – Gustave Flaubert

GEMELLI: 21 maggio – 21 giugno

“Finalmente volate alto e leggeri”

Le difficoltà, le ingiustizie e i soprusi dei transiti ostili dell’anno scorso vi hanno buttato a terra sia moralmente sia fisicamente ma che ora avete acquisito una forza di volontà ferrea e lucida trovando rispetto soprattutto per voi stessi, finalmente siete al primo posto nella scala delle priorità.

Il vostro atteggiamento è cambiato, siete più concentrati, più affidabili e concreti. La vostra vita si dipinge di colori diversi, anche il vostro tono è cambiato. Siete più umili, meno vanitosi e meno incoscienti. Ora la vostra attenzione è posta su nuovi binari della propria libertà personale e di pensiero.

Scoprite nuove risorse interiori, una gran forza di volontà che vi porta lontano, oltre il vostro circostante. Dopo aver sconfitto i mostri, accendete la luce e vedete un mondo nuovo.

Qualunque cosa vogliate fare, approfittate del lungo transito di Venere in Gemelli. Un’ottima occasione per farvi belli, rinnovare il vostro look, innamorarvi prima di voi stessi, poi della vita e poi dell’Amore.

Non vi mancano grandi energie e carica vitale per affrontare il mare in tempesta, perché ora siete ben equipaggiati e sicuri di non affondare.

Questo nuovo anno sia per voi di un augurio sincero. Siete concentrati a recuperare quell’ottimismo che avevate perduto per raggiungere concretamente tutti i vostri obiettivi, perché dalla primavera si vola alto: benedetto sia il transito di Saturno in Acquario!

Libro da leggere: Narciso e Boccadoro – Herman Hesse

CANCRO: 22 giugno – 22 luglio

“Nuove sfide”

Saturno e Plutone vi portano per mano avanti tra sentieri difficili e dirupi pericolanti, tra salite faticose e discese ripide, tra curve pericolose e tra spine. Non è una bella prospettiva e il panorama si preannuncia molto tetro. E’ molto stancante camminare, avete voglia di sedervi e di mollare tutto, ma scoprite di avere una forza soprattutto interiore di farcela e di raggiungere i vostri traguardi nonostante il vento contrario. Eppure il vento non è affatto contrario, Urano vi spinge ad osare oltre il vostro nido. Nettuno favorevole vi aiuta a farvi sognare un po’ tra le fatiche di tutti i giorni, mentre gli anelli di sosta di Mercurio vi sostengono nel prendere sagge decisione. Mettete da parte l’ozio e la pigrizia, Marte vi fa alzare dalla vostra comoda poltrona e vi invita a combattere sul ring. Il vostro compito prezioso è raggiungere la vostra fiducia e porla prima di tutto in voi stessi. E’ necessario essere attenti e scrupolosi in tutti i settori della vostra vita, a partire da voi stessi fino al rapporto con gli altri. Scoprite tra cadute e ribaltoni che dentro di voi esiste una grande forza capace di ottenere quello che volete. Sapete essere così insistenti che ci riuscite benissimo. Servono inoltre metodo e costanza, anche se in qualche occasione voi sognate la calma e il beato isolamento di un orizzonte senza alcune incombenze.

Libro da leggere: Vita di Pi – Yann Martel

LEONE: 23 luglio – 23 agosto

“Leggerezza e passione”

Con Marte dalla vostra parte per un lungo periodo è tutto un accendersi di passione, di entusiasmo, di energie e di novità inaspettate. Venere è per lungo tempo in vostra compagnia favorendo il vostro benessere a tutto tondo in ogni settore della vostra vita: dal vostro lavoro al vostro rapporto di coppia, dal vostro look al vostro benessere. Il lungo transito di Urano nel segno del Toro è provocatorio e stimolante, vi suggerisce lampi di genio e scosse interessanti, specialmente nell’ambito professionale, nelle vostre ambizioni e nel settore dell’autonomia. Con saggezza recuperate quella capacità di stare al passo con i tempi, di essere sempre aggiornati, di seguire le mode, di raggiungere traguardi e conseguire premi riconosciuti non solo a livello personale e professionale ma anche economico. Il breve transito di Saturno in Acquario non facilita molto il vostro cammino, ma è una fonte essenziale per scoprire delle risorse concrete e molto sagge nei confronti dei soci e i vostri colleghi, dei vostri collaboratori e del vostro partner. Saturno è il famoso grillo parlante di Pinocchio, che vi mette di fronte alla realtà tirando fuori la polvere da sotto il tappeto e mettendo in chiaro le vostre situazioni, quelle più difficili, impossibili ma salutari. Alcuni progetti di lavoro ma anche quelli personali vanno cancellati, rivisti, revisionati e forse spazzati via.

È utile e necessario ma soprattutto salutare tagliare tutto ciò che è secco e vuoto per rinvigorire e germogliare nuovi sentimenti, importanti rapporti personali, lavorativi e migliorando soprattutto se stessi.

Libro da leggere: I love shopping – Sophie Kinsella

VERGINE: 23 agosto – 22 settembre

“Vincenti e ottimisti”

Finalmente potete contare sui favolosi trigoni di Giove, Saturno, Plutone e Urano che riescono a dare un contrappeso di risposte sempre valide e di non brancolare nelle nebbie fitte di Nettuno contrario. Sentite che dentro di voi emergono le qualità principali di una personalità sempre più pragmatica, concreta, umile, attiva, concentrata sul lavoro e coscienziosa verso i propri doveri.

Potete godere i frutti degli impegni e dei sacrifici, ammirare il vostro operato con grande soddisfazione e gratificazioni.

Il proprio valore è riconosciuto nell’ambito professionale, in famiglia, in amore, con un rapporto solido, con importanti avanzamenti di carriera e aumento dei guadagni. È soprattutto l’atteggiamento psicologico nei confronti del mondo e verso se stessi che finalmente cambia.

La vita non è sola fatica, ma anche soddisfazione e gratificazione che crescono nella vita di tutti i giorni.

Ora la vita diventa anche emozione e gioia, a tratti anche vulnerabile, soprattutto cresce una femminilità o un maschile più sicuri di voi stessi.

Siete meno rigidi e bloccati, meno intransigenti, in grado di togliervi qualche soddisfazione anche quella illegale, ma di puntare a una qualità del vivere i sentimenti finalmente all’altezza del vostro valore.

Libro da leggere: Io & Marley – John Grogan

BILANCIA: 23 settembre – 22 ottobre

“Vi vestite di nuovi abiti colorati”

Rinnovate il vostro armadio, indossate abiti nuovi e uscite fuori, perché il mondo vi aspetta con nuovi colori e nuove sfide. Giove, Plutone e parte anche Saturno in aspetto ostile al vostro Sole potrebbero rendervi il compito non facilissimo ma senz’altro avvincente e ricco di novità. Negli ultimi anni avete rafforzato le basi della vostra esistenza, sia con azioni concrete dal punto di vista della vita materiale, sia ritrovandovi con un Io più sicuro e meno condizionato dal circostante. I vostri successi sono stati frutto di grandi sacrifici, paralleli a un aumento di responsabilità e ciò comporta anche una certa fatica.

Ora si tratta di trarre profitto, annotare i vostri sforzi, i vostri risultati senza esitazioni, muovendovi con una certa prudenza e attenzione.

Giove diventa dispettoso e v’invita a rivedere le vostre priorità, la vostra scala dei valori, le vostre scelte, ad ascoltare i vostri bisogni ad assecondare le vostre richieste.

Magari Giove fa tornare a galla alcuni difetti sostanziali del vostro carattere, ad esempio quello di non pensare troppo a sé stessi e di non possedere quel sano egoismo che fa sì che la felicità di tutti passi in primo luogo, mentre la vostra viene dopo.

Evitate di sacrificarvi troppo per gli altri.

Libro da leggere: Mangia, prega, ama – Elizabeth Gilbert

SCORPIONE: 23ottobre – 21novembre

“Come l’Araba Fenice”

Il vento contrario di Urano vi costringe ad uscire tutti dalla tana, ora venite fuori dai vostri rifugi più segreti, dai vostri sotterranei e mostratevi al mondo. Abbandonate quei torbidi labirinti tortuosi e intricati, non sono più fatti per voi. Le strade sono belle anche quando sono dritte, lineari, facili da percorrere, semplici e illuminate. Esiste la fortuna, una serie di eventi positivi da cui si traggono vantaggio e successi. Non serve sempre lottare, sfidare e vincere.

È l’anno giusto per puntare in alto, per non negarvi i progetti e gli obiettivi più elevati.

Lasciate alle spalle quei momenti di confusione e di contraddizioni, quelle bugie e sotterfugi, quelle sfide provocanti e quei gesti misteriosi. Mostrare la potenza del vostro cuore, del vostro bene e del vostro in modo sorprendentemente altruista e generoso. Urano vi costringe a trasformarvi da signori del buio, della notte e dell’inconscio a guerrieri solari che non temono di far vedere quello che sono e quello che pensano. Mettete con chiarezza, senza tanti giri di parole e di pensieri tortuosi, sul tavolo le vostre idee e iniziate a costruire, complice un Saturno saggio, che vi ha aiuta a costruire un’impalcatura solidissima già da qualche tempo.

Libro da leggere: L’arte della semplicità – Dominique Loreau

SAGITTARIO: 22 novembre – 20 dicembre

“Riprogrammate la vostra vita”

Con Giove che vi ha elargito regali, doni e benessere, ora vi sentite vivi, esuberanti, generosi e sempre ottimisti. Molto probabilmente vi scontrate con le nebbie di Nettuno, che vi fa vedere una realtà diversa da come l’avevate sempre sognata. Avete idealizzato un amore? Avete sperato di vivere in un posto migliore in questa terra? Avete pregato affinché i vostri credi fossero concreti e approvati da tutti?

L’anno scorso, non vi siete fatti mai mancare nulla, in fondo avete avuto grandi benefici, siano che siano andati a buon fine, siano che non sono andati in porto.

Spesso quando un’opera non si realizza, non è sempre un male, anzi!

Questo 2020 si prospetta come una girandola di emozioni contrastanti ma molto vivaci.

Il lungo trigono di Marte dal segno dell’Ariete vi fa girare in groppa ad una moto senza casco tutto l’Universo con la voglia di scoprire nuovi mondi e nuovi orizzonti.

Siete sempre pieni di energia e di carica vitale, di sprint e di voglia di fare, progettate di creare grandi opere d’arte, di scrivere tanti libri, di coltivare le vostre passioni, di suonare il vostro flauto sui palcoscenici di tutto il mondo.

Avete voglia di concepire un bimbo, di adottare un cucciolo abbandonato, di coltivare alberi, di tirar tardi la sera, mentre intonate una vecchia canzone di Domenico Modugno.

Libro da leggere: Atti osceni in luogo privato – Marco Missiroli

CAPRICORNO: 21/dicembre – 19 gennaio

“Nuovi percorsi”

La vostra testa non è mai tra le nuvole e non avere i piedi staccati da terra. Guardate tutto dall’alto con grande orgoglio e ammirazione della vostra mente con intelligenza e lucidità, con razionalità e lungimiranza. Siete dei carri armati che tirate dritto fino a raggiungere i vostri obiettivi. Con grandi scarponi scalate le montagne fino a raggiungere la cima più alta, costi quel che costi. Siete concreti e spartani, responsabili e tosti, dignitosi e orgogliosi.

Siete roccia, montagna, pietra dura, eliminate tutto ciò che è vecchio, inutile, anche se è bello, non vi interessa se luccica, vi interessa l’utilità.

Il 2020 è un anno fatto di rivincite, di svolte epocali. Lasciate la strada vecchia per quella nuova con grande certezza e sicurezza in voi. In fondo non vi spaventano i cambiamenti improvvisi, le ambizioni sfrenate.

Siete dotati di grandi energie sul fronte professionale, di un meritato benessere quotidiano, di divertirvi tra flirt e innamoramenti mordi e fuggi.

Siete l’ultimo segno di Terra, lento e molto ben ponderato nell’azione, razionale e tendente al passo prudente, ora si comincia a viaggiare sul serio e ad alta velocità. Siete pronti per decollare?

Saturno lascia il vostro segno e in qualche modo vi sentite più leggeri.

Giove vi fa visita per tutto l’anno ma non amate fare il passo più lungo della gamba. Anche nelle faccende d’amore e di passione volete viaggiare sicuri e senza rischiare troppo.

Quest’anno investite tutte le vostre energie fisiche nell’ambito familiare, nella vostra casa, nel vostro giardino e nella vostra azienda.

Libro da leggere: Nelle terre estreme – Jon Krakauer

ACQUARIO: 20 gennaio – 19 febbraio

“Il vostro anno geniale”

Il 2020 è una sorta di una sferzata di energia, di nuovi sentimenti allegri e spensierati, di tanta creatività e di passione che colorano la vostra agenda e i vostri appuntamenti. Forse Saturno frena il vostro entusiasmo e vi riporta alla realtà, vi invita a camminare con i piedi per terra, a tirar fuori dalle nuvole la vostra testa e a non perdere per strada rigore e logica, molto essenziali per una vita più regolare. Vi sembra che tutto sia noioso, ma poi vi accorgete che vivete con naturalezza e tranquillità le vostre giornate, i vostri passi sono allegri accompagnati da un tocco di genialità fantasiosa. Vi piace vivere la vita senza limiti e inibizioni, senza costrizioni e regole ma in totale libertà, seguendo “il vostro sentire”. Vi piace essere come anime scelte e non avere nessun legame fisso, che vi limita e vi costringe ad alzarvi presto la mattina. Amate vivere la vita in modo spontaneo e con tanta naturalezza, con brio e spensieratezza, seguendo i vostri ritmi dettati dalla vostra mente e dal vostro cuore. Il lungo transito di Venere in Gemelli e di Marte in Ariete vi anticipa un anno da vivere in un safari, dove tutto è avventura dalle mille sorprese, dallo studio all’improvvisazione, dalle ricerche ad un intuito formidabile.

Volete dipingere tutti i colori del cielo e degli spazi infiniti, vestirvi non seguendo i dettami della moda ma amate indossare un cappello diverso ogni giorno.

Preparate un pasto vegano semplice con essenze di semi di lino e di canapa. Recatevi presso una libreria di libri usati con segnalibri che rappresentano tutti i paesi del mondo, mentre girate fra i mercatini d’antiquariato e fate un salto allo street food.

Libro da leggere: Bowie, una biografia – Marìa Hesse, Franz Ruiz

PESCI: 20 febbraio – 20 marzo

“Apritevi al nuovo mondo”

Il 2020 è un anno all’insegna della giovialità e dell’ottimismo grazie a Giove, che ora si pone in aspetto favorevole al vostro Sole. Siete pieni di energia grazie a Marte in Ariete che vi regala un pieno di carica vitale nella vostra seconda casa solare. Siete pieni di amore grazie a Venere in Gemelli, che vi dona vivacità e allegria in famiglia per lunghe settimane. Il tutto è contornato da uno squisito aspetto favorevole di Urano e di Plutone, che vi porteranno nuovi contatti di collaborazione, importanti amicizie, nuove conoscenze con cui condividere progetti e idee.

Il vostro viaggio procede ancora fra le nebbie di Nettuno. Il pianeta vi porta a immaginare grandi voli pindarici, a far sì che la vostra immaginazione supera la realtà, che la vostra vita deve essere vissuta con fantasia e stravaganza, perdendo il senso dell’orientamento.

Siete il genio per eccellenza, dall’intuito facile e dalle emozioni intense.

Siete il sogno per il vostro vicino di casa, il conforto per una persona ammalata, le cure di un micio randagio, il sostegno per un’amica del cuore.

Il 2020 vi riserva delle emozioni specie in famiglia e fra le mura domestiche.

La vostra presenza è un bene per chi vi circonda, sia in fatto di energie vitali sia in fatto di benessere e brio.

Tutti vi vogliono e tutti vi cercano: ora siete guerrieri subito dopo siete sentimentali.

Risolvete ogni confronto con piglio deciso e con tanta umanità e soprattutto umiltà.

Libro da leggere: Due di due – Andrea De Carlo

