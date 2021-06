Oroscopo dei libri 2021, come sarà l’estate dei lettori secondo le stelle

Oroscopo estate 2021

L’oroscopo estate 2021 per gli amanti della lettura. Nel mondo dell’astrologia ci sono pianeti che improvvisamente salgono alla ribalta con transiti e novità. Aspettiamo l’estate per vivere nuove avventure e nuove esperienze. Musiche, balli e chiacchiere animano le serate estive. Un sax, un violino e un contrappasso colorano il cielo fatto di stelle.

Ci sentiamo la Luna addosso, i pianeti che diventano protagonisti di arte e di creatività, di eventi e di episodi da ricordare nel tempo. Ogni casa zodiacale è un terreno che seminiamo e coltiviamo grazie a Venere, a Marte, a Urano, a Saturno e Giove, a Plutone e a Nettuno.

Ogni segno zodiacale ha una storia da raccontare, una musica da suonare, una canzone da cantare e un oroscopo da leggere, augurando ad ognuno una BUONA ESTATE!

ARIETE: 21/3 – 20/4: c’è sempre una grande energia intorno a voi

Siete pronti per partire con il vostro bagaglio fatto di energia e intraprendenza. Non dimenticate la crema solare e il cappello di paglia. Mettete dentro un libro e soprattutto fate il pieno di irruenza e di spontaneità. Fate spazio alla condivisione di idee e progetti, mentre siete pronti per collaborare per un progetto importante. Colorate il vostro quotidiano di amore e di benessere, di cura per voi stessi e di corse lungo la spiaggia. Preferite la montagna? Scalate lunghe vette mentre pensate a quando credevate di non farcela e vi trovate a discutere con chi sapesse darvi consigli.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per l’Ariete: Figlia della cenere di Ilaria Tuti

TORO: 21/4 – 21/5: non pretendente di essere quello che non siete

Non potete lasciare Urano a casa e ciò vi irrita non poco. Avete l’impressione che tutto vi sfugga di mano, compreso il biglietto aereo comprato online. Seguite la vostra testa e il vostro cuore. Non scordate il divertimento a casa, ma fate spazio in valigia. Chiamate quegli amici con cui vi trovate a vostro agio, scrivete una canzone mentre siete in attesa di essere chiamati per un massaggio al centro benessere. Non scordate lo spazzolino e soprattutto quel profumo inebriante che attira ogni sguardo e ogni sorriso. Indossate quell’orologio di vostro nonno, non importa se le lancette non seguono l’ora solare, ma siete sicuri che non avete bisogno di un tempo stabilito, ma solamente ammirare le nuvole e il vento caldo dell’estate.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per il Toro: La canzone di Achille di Madeline Miller

GEMELLI: 22/5 – 21/6: saldi, lucidi e sempre più controllati

Vi dipingono come soggetti nevrotici e sempre di corsa. Ora con Saturno dalla vostra parte, il vostro atteggiamento è più saldo, equilibrato e maturo. Non lasciate a casa l’adolescente che è in voi, ma non scordate tutti gli insegnamenti che vi fanno bene alla vostra mente e al vostro cuore. Mercurio è positivo per tutto il tempo, e non c’è niente che non vale la pena scrivere sul vostro blog, un articolo online, presentare un evento, comprare un vecchio scantinato e ristrutturarlo in un laboratorio creativo. Il vostro taxi è pronto, è lì che vi aspetta, saltate su con il vostro trolley. Il vostro iPad squilla per una notifica, siete invitati ad un evento letterario, in cui è presente il vostro autore letterario preferito. Non siete più nella pelle. Avete voglia di intervistarlo e scriverci due parole di lodi e di benvenuto.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per i Gemelli: I libri della saga dei Florio (“I Leoni di Sicilia” e “L’inverno dei Leoni”) di Stefania Auci

CANCRO: 22/6 – 22/7: siete pronti per partire verso nuovi lidi

Non siete quasi più gli stessi. Tutto intorno a voi sta cambiando, ogni cosa, anche il vostro mobile del bagno, in cui riponete ogni cosa, anche il vostro diario. Urano è lì a ricordarvi che non si vive di solo passato, ma è bene pensare anche al vostro prossimo futuro, senza perdere di vista il presente. Non scordatevi a casa Nettuno che v’infonde fantasia e creatività. Lasciate a casa Marte che vi vuole troppo attivi e frenetici. Portatevi con voi Venere, che rappresenta il vostro sostegno emotivo, mentre Mercurio vi suggerisce di stringere nuove amicizie e di intraprendere nuove iniziative. Correte alla fermata del bus col sorriso stampato sul vostro volto, cercate di lasciare a casa il vostro peluche e di portarvi con voi novità e nuove occasioni. Aprite la vostra valigia al nuovo e fate spazio agli imprevisti.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per il Cancro: Yoga di Emmanuel Carrère

LEONE: 23/7 – 22/8: siete alla ricerca di un equilibrio inesistente

State cambiando pelle, ruggite come se ogni volta fosse la prima volta. Lasciate a casa amarezze del passato ed esperienze che vi hanno deluso. Portate con voi nella vostra valigia un nuovo costume e un bracciale. Lasciate a casa discussioni e non fate richieste impossibili. Siete degli alchimisti, trasformate i momenti difficili in grandi opportunità di svago, di crescita, di incontri e di nuove persone. Apritevi al confronto, sforzandovi di prendere decisioni equilibrate. Lasciate a casa litigi e vecchi vestiti. Fate spazio ad un nuovo paio di scarpe e nuovi pantaloni. Scegliete colori caldi, di tessuto freschi, dove la vostra pelle ha bisogno di respirare aria nuova e fresca, ricca di novità e di sorprese.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per il Leone: L’ultima estate di André Aciman

VERGINE: 23/8 – 22/9: dopo la fine c’è sempre un inizio

Cercate di conservare anche in vacanza abitudini e gesti routinari, che vi confortano e vi rassicurano. Eppure, scoprite che non tutto entra nella vostra valigia. Cominciate a lasciare una camicia, una giacca e un cappello. Prendete un indumento mai messo prima, indossate una cintura africana, un paio di sandali e degli occhiali da sole un po’ bizzarri. Vi portate una mappa di una città che vorreste visitare da tempo. Ne approfittate per abbattere le vecchie abitudini e salire sul primo aereo che vi porta a Bagdad, dove finalmente potete conoscere da vicino gente con cui vi scrivete online da tanto tempo. Urano è rivoluzionario a 360 gradi. Il pianeta è portatore sano di grandi cambiamenti a tutto tondo.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per la Vergine: Io posso di Pif e Marco Lillo

BILANCIA: 23/9 – 22/10: ora tutto comincia a girare per il verso giusto

Mettete in valigia un disco degli anni ’20 e un giradischi portatili. Girate fra i mercatini d’antiquariato per vedere i costumi di quegli anni, ammirate l’eleganza degli abiti e soprattutto quelle scarpe che fanno ballare lo swing o il charleston. Portate con voi Venere, il pianeta dell’eleganza e della bellezza. Non scordatevi Mercurio, che è una grossa manna dal cielo per la vostra vita relazionale e affettiva. Fate spazio a Giove, che dispensa ottimismo e benessere. Mettete anche Saturno in un angolo della valigia, che vi rende più consapevoli, saggi e lucidi. Avete preso tutto? Forse sì, e intanto che ci pensate, fate un salto davanti il vostro specchio e sorridetevi, ve lo meritate!

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per la Bilancia: Il tempo di un lento di Giuliano Sangiorgi

SCORPIONE: 23/10 – 21/11: prendete fiato di fronte agli imprevisti

Non vi fate mai mancare una dose di adrenalina nel vostro sangue. Urano contrario è il vostro piacevole imprevisto che vi prende alla sprovvista, ma sapete sempre come agire. Nulla si ottiene senza una strategia, senza pensare che c’è sempre una strada parallela per arrivare al successo. Non temete le vie sbarrate, anzi, queste aguzzano il vostro ingegno e nutrono i vostri neuroni. Lasciate a casa la malizia e fate riposare la vostra mente. Fate riposare la vostra ambizione, i vostri parenti e mettete a dormire la vostra lucidità. Godetevi queste vacanze estive. Al vostro ritorno c’è molto da fare, ma sicuramente sapete come rimettere al proprio posto ogni cosa.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per lo Scorpione: Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin

SAGITTARIO: 22/11 – 21/12: selezionate anche con chi essere spontanei

Siete giunti al momento della vostra vita che non è più utile e sano essere spontanei e generosi con tutti. Serve un distacco, una distanza e una selezione di amicizie, di collaboratori, di colleghi e di tutto quello che vi crea un certo disagio. Portatevi con voi l’arte della pazienza e dell’attesa. Lasciate a casa gli sprechi, il tempo inutile e le chiacchiere ormai sterili. State mettendo tutto in discussione, state facendo spazio a tutto quello che vi entusiasma e vi eccita. Mettete in valigia il vostro sax e nell’altro sacco l’ukulele di vostro nonno. Non dimenticate il libro del vostro autore preferito, il giornale e soprattutto il vostro pc portatile.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per il Sagittario:

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: quando il successo non va in vacanza

Se fosse per voi, non andreste mai in vacanza, o perlomeno i vostri affari non devono aspettare. E le vostre fatture non devono giacere sulla scrivania. Vi portate Urano con voi in valigia, anche Saturno e Giove, otre Plutone. Insomma, tutto vi occorre, anche Marte, che vi serve per aver abbastanza energia da correre dietro alle strategie più vantaggiose. E Venere? C’è spazio per questo pianeta? Per l’amore? Per la dolcezza? Vi serve rallentare e godere il tramonto, vedere sorgere il sole per poi dormire tutto il giorno. Spegnete la vostra mente fate riposare i vostri neuroni. Mercurio non è poi così tanto efficiente. Lasciate a casa i doveri, i contratti con i fornitori e non chiamate i clienti. Tutti meritano di riposare, voi compresi.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per il Capricorno: Ragazze smarrite di Marco Vichi

ACQUARIO: 21/1 – 19/2: lascia che tutto accade

Sembra che tutto stia andando a rotoli, anche le vostre vacanze. Beh, Saturno nel vostro cielo non è proprio generoso con voi, ma nemmeno Urano contrario che vi stravolge ogni giorno un vostro programma. Siete così innovativi e rivoluzionari che non vedete le grandi occasioni che vi stanno capitando davanti a voi. Ordinate una raccolta di fumetti online e li portate con voi in vacanza. Venere è generosa, Mercurio è il vostro folletto del cuore. In fondo non è nulla perduto. Non scordatevi di portare un romanzo storico e un giornale americano. Chiamate un vostro amico con cui discutere la trama di un film, chiamate il vostro massaggiatore di fiducia e mettete su un cd di musica degli anni ’70.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per l’Acquario: Le italiane. Il Paese salvato dalle donne di Aldo Cazzullo

PESCI: 20/2 – 20/3: sempre più lontani e fantasiosi

Non scordatevi di mettere in valigia dei pennelli e di colori acrilici, una tela bianca e delle tavolozze di legno. Nettuno è lì con voi a ricordare di ritrarre ogni tramonto. Prendete un cane dal canile e ne fate un capolavoro. Le vostre amicizie sono importanti per voi, cercate dei confronti, altri pareri e commenti su come cucinare due spaghetti di soia. La sera abbrustolite una fetta di pane con burro e seguite le note di un sax. Vi fate avanti, mentre il vostro cane abbaia felice perché tutto quello che sente è musica per le sue orecchie. Accettate l’invito di una anguria party, mentre danzate sulla spiaggia come se fosse soli nell’Universo. Lasciate a casa ogni cosa e riempite la vostra valigia dei souvenir che acquisterete sul posto.

Oroscopo estate 2021, il libro da leggere per i Pesci: Free. Cinquanta sfumature di rosso raccontate da Christian di E. L. James