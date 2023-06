Lecce, i beni culturali e le mostre da visitare nel cuore del Salento

Share on Email

Il Salento è uno dei luoghi più caratteristici d'Italia. Oggi andiamo alla scoperta di Lecce, il capoluogo di provincia più orientale d'Italia, ricco di storia e di attrazioni da non perdere.

Lecce, la signora del Barocco. Ci sarà un motivo se questa città è fra le più visitate d’Italia. Ricca di storia e di meravigliosi monumenti, Lecce appare ai turisti come un museo a cielo aperto. Una meta perfetta per trascorrere un fine settimana tranquillo godendosi, oltre che il bellissimo litorale, anche la cultura e l’arte che si snodano per le vie della città con l’eleganza propria del barocco.

Cosa vedere a Lecce, le attrazioni più famose

Non si può andare a Lecce senza visitare i simboli della città, che testimoniano la ricchezza dell’arte barocca e la duttilità della pietra leccese, che si presta benissimo alla raffinatezza dello stile seicentesco. Fra i luoghi assolutamente da vedere figurano senza ombra di dubbio la Basilica di Santa Croce, la Piazza del Duomo con il campanile e il Palazzo Vescovile, uno spettacolo per gli occhi dei turisti, ma anche per chi vive la città ogni giorno.

La città vecchia, cui si accede attraversando Porta Napoli, edificata nel 1548 in onore di Carlo V, costituisce il cuore di Lecce, ed è senza ombra di dubbio uno dei luoghi da visitare se vi trovate nei dintorni. Qui, guglie, chiese, portali, balconcini, pittoresche terrazze e monumenti storici si alternano a graziose botteghe dove avrete anche l’occasione di gustare le specialità tipiche del Salento: la puccia, il rustico e il pasticciotto sono le tre pietanze che non potete lasciarvi scappare durante il vostro soggiorno in città.

Oltre alla bellissima Piazza Duomo, dovete far tappa anche nel luogo simbolo di Lecce, Piazza Sant’Oronzo, su cui troneggia la famosa colonna del Santo patrono e che rappresenta una delle sedi della movida leccese.

Per chi non vuole rinunciare ad un po’ di verde, la città salentina offre anche gli spazi della Villa Comunale, cui si accede proprio in prossimità di Piazza Sant’Oronzo.

I musei da non perdere

Se poi avete voglia di integrare nel vostro soggiorno anche delle visite culturali, vi segnaliamo interessanti musei da scoprire questo fine settimana.

Il Museo Diocesano

Il Museo Diocesano d’Arte Sacra è accolto, assieme all’Archivio Diocesano e alla Biblioteca Innocenziana, nello splendido Seminario, costruito su progetto di Giuseppe Cino per volontà del vescovo Michele Pignatelli, iniziato nel 1694 e inaugurato nel 1709 e poi ingrandito col piano attico nel 1729 dal successore Fabrizio Pignatelli.

I dipinti, le sculture, gli argenti e i paramenti liturgici, che vi sono raccolti, non solo documentano il lungo percorso della storia artistica della Diocesi, con particolare riferimento alla città di Lecce, ma testimoniano anche l’importante ruolo svolto dalla Chiesa nella vita della comunità dei credenti.

La guida, associando al rigore scientifico del catalogo delle opere l’agilità della puntuale ricostruzione storica di quel percorso, si offre come valido strumento per conoscere e apprezzare la qualità e la ricchezza del patrimonio artistico conservato e per riconoscerne lo specifico carattere territoriale.

Il Museo ferroviario della Puglia

Tra le attrazioni da visitare a Lecce merita senz’altro una posizione di riguardo il Museo Ferroviario della Puglia.