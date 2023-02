La preghiera degli artisti, l’ultimo saluto a personaggi e artisti

Tra i momenti più toccanti che ci sono stati durante i funerali di Maurizio Costanzo, ricordiamo la lettura della Preghiera degli Artisti, un testo che viene letto in ogni cerimonia funebre di personaggi che hanno fatto parte del mondo dello spettacolo. Durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, è stato Gerry Scotti a leggere il celebre testo.

L’ultimo saluto a personaggi e artisti

Ad oggi, non si conoscono bene le origini della Preghiera degli artisti. Si ipotizza che tale preghiera sia stata scritta per omaggiare le grandi personalità, quelle che in un modo o nell’altro hanno utilizzato la loro arte per “vivere sulle ali della poesia” ed essere “più vicino” al Signore.

La Preghiera degli Artisti viene di solito recitata durante i funerali di artisti dello spettacolo, dal momento che è stata scritta proprio per rendere loro omaggio e invocare per loro la grazia divina. La preghiera degli Artisti è stata letta di recente durante i funerali di Fabrizio Frizzi da Carlo Conti ed Antonella Clerici. Il testo venne dedicato anche durante i funerali di Gigi Proietti, quando a leggerla fu Ugo Pagliai, mentre alla cerimonia funebre di Ennio Morricone fu un amico a leggera la preghiera, che fu recitata da Pino Quartullo anche i funerali di Monica Vitti.