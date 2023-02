È morto il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo

È morto venerdì a Roma Maurizio Costanzo. Il celebre giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore aveva 84 anni. A comunicarlo il suo ufficio stampa. Un grande lutto che ha colpito il mondo del gioralismo e della televisione italiana, che piange l’autore di spettacoli e di show televisivo che hanno fatto la storia dell’intrattenimento italiano.

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto 1938 da famiglia originaria di Ortona. Dopo il diploma in ragioneria, nel 1956 comincia giovanissimo la sua carriera di giornalista[2] e, solo pochi anni più tardi, di autore radiofonico e televisivo.

Si sposa nel 1963 con la fotoreporter Lori Sammartino. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio, oggi regista cinematografico e di serie televisive. Costanzo e la Morandi si sono poi separati alla fine degli anni settanta.

In seguito nel 1978 ha iniziato una relazione con l’attrice, regista, sceneggiatrice e doppiatrice Simona Izzo, con la quale ha convissuto dal 1983 al 1986.. Il 7 giugno 1989 si è sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale ha divorziato nel 1995.

Infine, il 28 agosto 1995 si è sposato con l’attuale moglie Maria De Filippi. Il matrimonio venne celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido e poi adottato un bambino.

Il Maurizio Costanzo Show

Il suo spettacolo televisivo più famoso, celebrato e longevo, è senza dubbio il Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982. Si tratta del primo talk show, registrato al Teatro Parioli di Roma, di cui Costanzo è diventato anche direttore artistico dal 1988 al 2011. La trasmissione negli anni è diventato il “salotto mediatico” più importante e influente della televisione italiana, tanto da lanciare negli anni celebri personaggi come Vittorio Sgarbi, attori come Valerio Mastandrea e Ricky Memphis, autori satirici e comici come Daniele Luttazzi e Alessandro Bergonzoni, cabarettisti come Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti, Dario Vergassola, Stefano Nosei e Gioele Dix. Alcune puntate del Maurizio Costanzo Show erano intitolate “Uno contro tutti” e veniva invitato un solo ospite, solitamente un politico o uomo di spettacolo, che doveva rispondere alle domande del pubblico, a volte anche provocatorie.