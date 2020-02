Greta Thunberg incontra Malala, i simboli dell’attivismo giovanile insieme ad Oxford

“L’unica amica per cui salterei le lezioni”. Commenta così su Twitter Malala, la 22enne pachistana Premio Nobel per la pace nel 2014, la foto da lei postata dell’incontro con Greta Thunberg, la 17enne attivista svedese per il clima.

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K — Malala (@Malala) February 25, 2020

Greta Thunberg è andata a trovare Malala mentre si recava a Bristol per visitare una scuola in sciopero per il clima. Anche l’attivista svedese ha voluto postare l’incontro sui social e comunicare il suo piacere per l’avvenuto incontro dicendo. “Oggi ho incontrato la mia ‘role model’. Cos’altro posso dire?”.

So… today I met my role model. What else can I say? @Malala pic.twitter.com/n7GnXUngov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020

Le reazioni dai social

Le immagini postate hanno fatto il giro del mondo: diversi gli utenti che hanno voluto ricondividere la foto e dimostrare come le loro figure insieme siano un simbolo di speranza e impegno per un futuro migliore. “Grazie per essere le “sheroes” di cui abbiamo bisogno e per averci dato speranza” commenta una giovane utente, mentre monte ragazze sottolineano come Greta e Malala siano oggi i nuovi simboli non solo dell’orgoglio ma in generale dell’attivismo giovanile, due donne molto giovani e già conosciute che vogliono trascinare i loro coetanei a cambiare il mondo.

© Riproduzione Riservata