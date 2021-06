“Friends” diventerà una nuova crociera a tema nel 2022

Friends Crociera

In onore dello speciale di reunion di “Friends” che è andato in onda di recente su HBO Max, Celebrity Cruises ha annunciato un nuovo itinerario appositamente curato per gli appassionati di “Friends” in collaborazione con FANA World Travel. Il 15 maggio 2022, la Celebrity Equinox salperà con 500 fan per “The One When They Went On a Cruise”.

A bordo della nave, i passeggeri potranno mangiare come Joey, scherzare come Chandler, cucinare come Monica, fare shopping come Rachel, fare yoga come Phoebe e scavare come Ross. Scopriamo insieme i dettagli e

Un viaggio per immergersi in “Friends”

È passato più di un decennio da quando l’iconico show televisivo della NBC “Friends” è finito, ma per molti, l’amore per la sitcom continua ancora oggi – e presto, i fan potranno avere la possibilità di prenotare un viaggio in crociera dedicato allo show.

Il 2 giugno, l’agenzia di viaggi Fana World Travel ha annunciato che lancerà una crociera a tema “Friends” che salperà dal 15 al 21 maggio 2022. Cinquecento persone potranno condividere le loro risate, l’amore e i momenti preferiti della serie televisiva degli anni ’90 su una nave da crociera lunga 1.041 metri. I passeggeri della crociera di ” Friends ” saliranno a bordo della nave Celebrity Equinox, che partirà da Fort Lauderdale, in Florida, secondo il sito dell’agenzia di viaggi. La crociera di sette giorni si fermerà a Key West, Florida, Grand Cayman e Cozumel, Messico, dice il sito.

La nave e le sue esperienze saranno piene di riferimenti a “Friends”. Ci sarà una festa “Vestiti come il tuo amico preferito”, un concorso di trivia, una dimostrazione di produzione di cioccolato e altre attività di “Friends”, un portavoce dell’agenzia di viaggi ha detto a Insider.

“Preparatevi a mangiare come Joey, scherzare come Chandler, cucinare come Monica, fare shopping come Rachel, fare yoga come Phoebe e scavare come Ross”, dice il sito ufficiale.

Aperte le prenotazioni

Le prenotazioni sono attualmente aperte per la vacanza in crociera. I prezzi partono da 1.648,66 dollari per una cabina interna. La camera più costosa, che include un balcone, è elencato per $3.048,66. Ogni camera include WiFi gratuito, un pacchetto di bevande premium, un credito per escursioni a terra di $150 a persona, mance, tasse e spese. Assicurazione di viaggio non è incluso, il sito web dice. La nave Celebrity Equinox ha 10 sale da pranzo, 13 ponti, WiFi gratuito, piscine multiple e un prato in erba.

Farah Samoo, il co-fondatore di Fana World Travel, ha detto a Insider in una e-mail che la crociera è destinata a unire i fan dello spettacolo.

“Amiamo lo show televisivo ‘Friends’ e volevamo dare ai fan l’opportunità di connettersi e fare nuove amicizie con persone che la pensano come noi”, ha detto Samoo a Insider. “La reunion di ‘Friends’ ci ha solo reso più determinati a far sì che questo accada”. Secondo il sito web della crociera, i fan non vedranno nessuno dei membri del cast di “Friends” sulla nave, ma almeno potranno vivere un po’ come loro.

Vi piacerebbe andare?

Stella Grillo