Friends, finalmente la reunion che i fan aspettavano

Friends sitcom

Finalmente i Fan di Friends possono esultare. Sono uscite da poche ore le immagini tanto attese, del trailer della Reunion di Friends, la sitcom più amata e vista di sempre.

Causa Covid, le riprese sono state rimandate svariate volte, lasciando il mondo intero con molteplici interrogativi. Ora, invece, sappiamo che l’America vedrà la puntata speciale il 27 Maggio. Cosa dobbiamo aspettarci?

Una reunión super attesa

La reunion di Friends della HBO Max è, finalmente, quasi arrivata. Dopo una lunga attesa e un sacco di ritardi legati a COVID, la reunion più attesa del 21° secolo sta per concretizzarsi. Cosa succederà? Dopo tutto, molti cast tornano insieme al giorno d’oggi per progetti che vanno dalla “Zoom table reads” a serie tv revival complete. Cosa possiamo aspettarci dal ritorno di Friends?

La reunion, intitolata “The One Where They Get Back Together”, riunirà tutti e sei i membri del cast sullo schermo per la prima volta dal 2004, quando lo show è finito. Questo significa che potremo finalmente vedere Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer di nuovo nella stessa stanza, a condividere e ricordare i vecchi momenti Cult della serie.

Non sarà un episodio di Friends, infatti. Quindi non aspettatevi di vedere nessuna nuova buffonata di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler o Ross. Invece, potrete vedere Jennifer, Courteney, Lisa, Matt, Matthew e David uscire, rivisitare i vecchi set e mostrare il “dietro le quinte”.

La struttura e gli ospiti della puntata

Oltre ai sei amici, un certo numero di attori della serie appariranno nella reunion. Questi ospiti includono Elliott Gould (Jack Geller), Larry Hankin (Mr. Heckles), Thomas Lennon (il gemello di Joey), Christina Pickles (Judy Geller), Tom Selleck (Dr. Richard Burke), James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (Janice), e Reese Witherspoon (Jill Greene).

Le guest star non si fermano qui. Ci saranno moltissime superstar, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harington, Lady Gaga, Mindy Kaling, Nicollette Sheridan, Malala Yousafzai, e Taylor Swift.

L’intero episodio si dividerà in tre momenti diversi; In primis, vedremo l’intero cast tornare a casa di Monica, il secondo vedrà i protagonisti sedersi intorno a un tavolo, leggendo i vecchi copioni ; e il terzo condurrà gli «amici» di fronte a un vero pubblico con James Corden , che li intervisterà.

QUI il trailer della puntata Reunion tanto attesa:

Stella Grillo