Festa della Mamma, come fare gli auguri a distanza

Le mamme sono figure centrali nella vita di ognuno, coloro che in maniera incondizionata donano amore e che per prime portano su di sé il peso delle avversità, come il periodo che stiamo vivendo. Molti purtroppo quest’anno non potranno fare gli auguri alla propria mamma di persona. Ecco perché Baci Perugina, da sempre messaggero d’amore e d’affetto, ha deciso di celebrare le mamme dando la possibilità a tutti di “consegnare” virtualmente il proprio messaggio d’auguri.

Gli auguri a distanza

Baci Perugina ha ideato sul proprio sito una sezione speciale in cui poter creare il proprio cartiglio personalizzato da dedicare a chi si vuole in qualsiasi occasione, come per la Festa della Mamma. Ma non solo, Baci Perugina ha pensato, oltre alle ricorrenze più amate e sentite, anche a tutti quei momenti “Per dire Grazie” in modo semplice ma sorprendente, o ai “Compleanni” per fare degli auguri in maniera inaspettata.

Come funziona

Entrando e compilando un form con i propri dati, si potrà scegliere la frase perfetta da dedicare, facendo comparire inoltre il proprio nome e quello della persona a cui destinare il cartiglio virtuale. Non più frasi d’autore di poeti e grandi pensatori ma frasi inedite ed universali in cui ognuno si potrà riconoscere facendole proprie e diventando gli autori dei cartigli più famosi della storia.

I messaggi d’auguri

“Maestra, amica, confidente… grazie di tutto mamma”, “Anche se non siamo insieme sono sempre con te! Auguri”, sono solo alcune delle frasi contenute nei cartigli digitali da condividere con la propria firma. Messaggi di auguri semplici ma che solo una mamma riesce a leggere in profondità. Un “grazie” o un “mi manchi” assumono un grande valore per chi lo dona e per chi lo riceve, soprattutto in un momento in cui l’amore è l’unica vera arma che ci permetterà di guardare lontano.

