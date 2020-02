Il Ministro Dario Franceschini ha incontrato il Segretario di Stato per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito, Nicky Morgan. Il primo incontro bilaterale successivo alla Brexit si è focalizzato sull’inestimabile patrimonio culturale e sul sempre più vivace mondo delle industrie culturali e creative di Italia e UK. Il Ministro Franceschini ha espresso al riguardo l’auspicio che il modello Erasmus prosegua a essere uno strumento di dialogo, scambio e amicizia tra le giovani generazioni dei due Paesi: “i solidi e duraturi legami che si creano durante questa esperienza – ha detto Franceschini a riguardo – sono essenziali per alimentare la reciproca conoscenza, la collaborazione culturale e quella scientifica”.

Italia e Regno Unito, insieme per la cultura

Durante l’incontro è stata ricordata la lunga tradizione di cooperazione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito, sia in ambito bilaterale che multilaterale, come dimostrato dalla collaborazione ai recenti G7 e al G20, nonché dal ricco programma di eventi culturali previsto per il 2020 in Italia e in Gran Bretagna per celebrare l’iniziativa UK-Italy Partners for Culture. È stato inoltre espresso l’auspicio che i prossimi appuntamenti del 2021, il G7 a presidenza inglese e il G20 a presidenza italiana, prevedano incontri tematici dei ministri della cultura, come avvenuto nel G7 Cultura a Firenze nel 2017.