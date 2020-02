Come riconoscere un’amicizia tossica: tutti i segnali

Amicizie tossiche. Sembra un ossimoro, ma per molti giovani e adulti è una realtà dolorosa. Diverse testate come Psychology Today e Huffington Post offrono consigli e indicazioni su come individuare i segni di un’amicizia diventata tossica e come reagire per liberartene. Noi abbiamo raccolto per voi alcuni suggerimenti utili a capire se vi trovate in una situazione simile.

1. Criticano spesso e volentieri

Mancano di coerenza nelle loro parole. Sono come cecchini che non sai quando potrebbero colpire e i loro consigli sono calci allo stomaco, in grado di farti sentire piccolo e imbarazzato.

2. Sono intelligenti

Sono come la singola elica di un aereo. Determinano abilmente in quale direzione ti muovi e quanto velocemente vai. Se provi a resistere, ti riempiono di sensi di colpa fino a quando non ti abbatti da qualche parte.

3. Sono invidiosi

Si sentono invidiosi quando acquisisci cose o successi che loro non hanno raggiunto invece di essere felici per te.

4. Ti screditano

Mettono in dubbio qualsiasi cosa tu dica o faccia. Non ti stimano e diffondono bugie sul tuo conto.

5. Non sono empatici

Non sentono il tuo dolore.

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.

(Platone)

6. Non sono affidabili

Rivelano i segreti che gli hai affidato.

7. Sono scrocconi

Si approfittano della tua generosità e non ti offrono nulla in cambio. Possono accomodarsi a casa tua per mesi o anni senza offrirti un contributo per la spesa, né dirti grazie.

8. Sono pettegoli

Parlano alle tue spalle e diffondono pettegolezzi su di te. Il loro pettegolezzo è come un turbine e distrugge la tua reputazione in breve tempo.

9. Sono infelici

Sono sempre insoddisfatti, lamentosi, scontenti e infelici.

10. Sono egocentrici

Offrono aiuto quando conviene a loro, non a te. Si preoccupano solo di sé stessi e non ti considerano. Probabilmente nemmeno ti accoglierebbero sulla loro barca se la tua affondasse.

11. La loro vita è un dramma vivente

Sono le regine del dramma e ogni episodio o racconto si trasforma in una vera e propria avventura, in cui loro sono gli eroi.

12. Sono logorroici

Parlano troppo. È difficile inserirsi nei loro discorsi e, quando lo fai, ti parlano sopra fino a zittirti.

13. Sono giudicanti

Trasmettono un giudizio aspro e critico basato sulle proprie idee. Non sono aperti a sentire la tua versione della storia.

14. Sono bugiardi

Dicono bugie abitualmente con l’intenzione di ingannarti. Raccontano storie improbabili che sai essere lontane dalla verità.

15. Sono testardi

A Sono intransigenti e non piegheranno mai i loro piani per soddisfare le vostre esigenze.

16. Sono rancorosi

Non rinunciano mai alla loro natura spietata. Se credono di essere stati offesi, non dimenticheranno fino a quando la loro ira malvagia non sarà riversata su di te.

17. Sono incoerenti

È sempre difficile prevedere la loro reazione e spesso ti senti frustato nel tentativo di capirli.

