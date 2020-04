Come cambierà il mondo dopo il Coronavirus

Come la caduta del muro di Berlino o il crollo di Lehman Brothers, la pandemia di coronavirus è un evento che ha sconvolto il mondo, le cui conseguenze di vasta portata possiamo solo iniziare a immaginare oggi. Proprio come questa malattia ha distrutto vite, sconvolto mercati ed esposto la competenza (o la mancanza di essa) dei governi, così porterà a cambiamenti permanenti nel potere politico ed economico in modi che appariranno solo in seguito.

Per comprendere il mutamento del terreno sotto i nostri piedi, sul sito foreignpolicy.com 12 pensatori hanno ipotizzato come sarà il mondo dopo la pandemia. Ecco alcuni significativi interventi.

Un mondo meno aperto, prospero e gratuito

di Stephen M. Walt

La pandemia rafforzerà lo Stato e il nazionalismo. I governi di tutti i tipi adotteranno misure di emergenza per gestire la crisi e molti non abbandoneranno queste nuove misure al termine della crisi.

Il COVID-19 accelererà anche lo spostamento del potere e dell’influenza da ovest a est. La Corea del Sud e Singapore hanno risposto meglio e la Cina ha reagito bene dopo i suoi primi errori. La risposta in Europa e in America è stata lenta e casuale al confronto, offuscando ulteriormente l’aura del “marchio” occidentale.

Ciò che non cambierà è la natura fondamentalmente conflittuale della politica mondiale. Le precedenti pestilenze, inclusa l’epidemia di influenza del 1918-1919, non hanno posto fine alla rivalità tra grandi potenze e non hanno inaugurato una nuova era di cooperazione globale. Vedremo un ulteriore arretramento dall’iperglobalizzazione, poiché i cittadini guardano ai governi nazionali per proteggerli e mentre gli stati e le imprese cercano di ridurre le vulnerabilità future.

In breve, il COVID-19 creerà un mondo meno aperto, meno prospero e meno libero. L’incontro tra questo virus mortale, una pianificazione inadeguata e una leadership incompetente ha posto l’umanità su questo percorso.

La fine della globalizzazione come la conosciamo

di Robin Niblett

La pandemia di coronavirus potrebbe portare alla fine della globalizzazione economica. L’aumento della pressione pubblica e politica per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio aveva già messo in discussione la dipendenza di molte aziende dalle catene di approvvigionamento a lunga distanza. Ora, il COVID-19 sta costringendo i governi, le aziende e le società a rafforzare la loro capacità di far fronte a lunghi periodi di autoisolamento economico.

Sembra altamente improbabile in questo contesto che il mondo torni all’idea di una globalizzazione reciprocamente vantaggiosa che ha caratterizzato l’inizio del 21° secolo. E senza l’incentivo a proteggere i vantaggi condivisi dall’integrazione economica globale, l’architettura della governance economica globale stabilita nel XX secolo si atrofizzerà rapidamente. Ci vorrà quindi un’enorme autodisciplina da parte dei leader politici per sostenere la cooperazione internazionale e non ritirarsi nella palese competizione geopolitica.

Dimostrare ai loro cittadini che possono gestire la crisi COVID-19 farà acquisire ai leader del capitale politico. Ma coloro che falliranno, troveranno difficile resistere alla tentazione di incolpare gli altri per il loro fallimento.

Profitti inferiori, ma maggiore stabilità

di Shannon K. O’Neil

Il Coronavirus sta minando i principi di base della produzione globale. Le aziende ora ripenseranno e ridurranno le catene di approvvigionamento multistep e multinazionali che dominano la produzione oggi.

Le catene di approvvigionamento globali erano già in crisi economicamente, a causa dell’aumento del costo del lavoro cinese, della guerra commerciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dei progressi nella robotica, nell’automazione e nella stampa 3D, nonché politicamente, a causa di perdite di posti di lavoro reali e percepite, in particolare nelle economie mature. Il COVID-19 ha ormai interrotto molti di questi collegamenti: chiusure di fabbriche in aree afflitte hanno lasciato altri produttori – così come ospedali, farmacie, supermercati e negozi al dettaglio – privi di inventari e prodotti.

D’altra parte, sempre più aziende chiederanno di sapere di più da dove provengono le loro forniture e comprometteranno l’efficienza per la ridondanza. Interverranno anche i governi, costringendo quelli che considerano le industrie strategiche a disporre di piani e riserve di backup nazionali. La redditività diminuirà, ma dovrebbe aumentare la stabilità dell’offerta.

Il potere dello spirito umano

di Nicholas Burns

La pandemia di COVID-19 rappresenta la più grande crisi globale di questo secolo. La sua profondità e scala sono enormi. La crisi della salute pubblica minaccia ciascuna delle 7,8 miliardi di persone al mondo. La crisi economica e finanziaria potrebbe superare nel suo impatto la Grande recessione del 2008-2009. Ogni crisi da sola potrebbe fornire uno shock sismico che cambia in modo permanente il sistema internazionale e l’equilibrio di potere come lo conosciamo, il che fornisce la speranza che uomini e donne in tutto il mondo possano prevalere in risposta a questa straordinaria sfida.

Ad oggi, la collaborazione internazionale è stata insufficiente. Se gli Stati Uniti e la Cina, i paesi più potenti del mondo, non possono mettere da parte la loro guerra di parole su chi di loro sia responsabile della crisi e condurre in modo più efficace, la credibilità di entrambi i paesi potrebbe essere significativamente ridotta. Se l’Unione europea non può fornire assistenza più mirata ai suoi 500 milioni di cittadini, i governi nazionali potrebbero riprendere più potere da Bruxelles in futuro.

In ogni paese, tuttavia, ci sono molti esempi del potere dello spirito umano: medici, infermieri, leader politici e cittadini comuni stanno dimostrando capacità di ripresa, efficacia e leadership. Ciò fornisce la speranza che uomini e donne in tutto il mondo possano prevalere in questa straordinaria sfida.

Una maggiore ricerca di autonomia nazionale

di Shivshankar Menon

Tre cose sembrano evidenti di questa pandemia. Innanzitutto, il coronavirus cambierà la nostra politica, sia all’interno degli stati che tra di loro. È al potere del governo che le società si sono rivolte. Il relativo successo del governo nel superare la pandemia e i suoi effetti economici aggraverà o diminuirà i problemi di sicurezza e la recente polarizzazione all’interno delle società. Ad ogni modo, il governo è tornato. L’esperienza finora dimostra che gli autoritari o i populisti non sono più in grado di gestire la pandemia. In effetti, i Paesi che hanno risposto presto e con successo, come la Corea e Taiwan, sono stati democrazie, non quelli gestiti da leader populisti o autoritari.

In secondo luogo, questa non è ancora la fine di un mondo interconnesso. La pandemia stessa è la prova della nostra interdipendenza. Ma in tutte le politiche, c’è già una svolta verso l’interno, una ricerca di autonomia e controllo del proprio destino. Siamo diretti verso un mondo più povero, più cattivo e più piccolo.

Infine, ci sono segni di speranza e buon senso. Se la pandemia ci permette di riconoscere il nostro reale interesse a cooperare multilateralmente sui grandi problemi globali che ci stanno di fronte, avrà servito a uno scopo utile.

© Riproduzione Riservata